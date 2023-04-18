В Свердловской области инспектор ДПС спас 92-летнего дедушку из горящего дома

Пенсионер плохо видит и слышит Фото: предоставлено В.Н.Горелых

Старший инспектор Госавтоинспекции ОВД Алапаевска лейтенант полиции Дмитрий Кузиванов спас 92-летнего мужчину из горящего дома. Он возвращался домой на машине по улице 1 Мая, когда увидел охваченное пламенем здание, в котором жил дедушка.

- Незамедлительно он прибыл к очагу возгорания, так как знал, что по этому адресу проживает пенсионер, который в силу возраста очень плохо видит и слышит. В этот момент к месту ЧП подоспел еще один житель этого микрорайона, - рассказал руководитель пресс-службы регионального Главка МВД Валерий Горелых.

Фото: предоставлено В.Н.Горелых

Вдвоем мужчины отыскали хозяина в полыхающем доме, взяли его под руки и вывели на свежий воздух. После этого они вызвали пожарных. Огонь быстро распространялся и мог перейти на соседние дома. Поэтому, пока пожарные добирались до места, лейтенант стал стучаться в соседние дома, чтобы жильцы эвакуировались.

Позже оказалось, что дедушка даже не понял, что он в опасности. Он рассказал Дмитрию Кузиванову, что не видел огонь, который охватил сначала баню и надворные постройки, а затем и дом.

Бдительного лейтенанта за добросовестное исполнение служебных обязанностей поощрят.

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