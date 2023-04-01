В Нижнем Тагиле «ГАЗЭКС» газифицирует все дома с печным отоплением по программе «Чистый воздух» до 2025 года

Нижний Тагил – один из лидеров в процессе догазификации. Фото: Юлия Вандышева

Многие тагильчане давно мечтали расстаться с печками и завести газ, с 2023 года они могут сделать это с символической платой.

Нижний Тагил стал единственным городом в регионе, где по федеральной программе «Чистый воздух» жителям компенсируют 90% расходов на перевод печного отопления на газовое.

ДАЕШЬ ГАЗУ!

17 апреля в микрорайоне Выя десятки тагильчан пришли на открытие газораспределительной станции, которая дает им новые возможности для комфортной жизни.

Перспективы газификации в Нижнем Тагиле оценили министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, генеральный директор ГК «ГАЗЭКС» Валерий Боровиков и глава муниципалитета Владислав Пинаев.

– Сегодня знаковое событие для области и города, – сказал Николай Смирнов. – «ГАЗЭКС» досрочно построил газопровод протяжённостью более 6,3 км и дал техническую возможность для подключения газа 154 частным домам.

Многие тагильчане давно мечтали расстаться с печками и завести газ, с 2023 года они могут сделать это с символической платой. Фото: Юлия Вандышева

Нижний Тагил – один из лидеров в процессе догазификации. Этому способствует и то, что губернатор Евгений Куйвашев увеличил число льготников и размер субсидий для них до 250 тысяч рублей.

С этого года в Нижнем Тагиле действует еще одна программа – «Чистый воздух» по нацпроекту «Экология». По программе дома с печным отоплением будут переведены на газ. Для этого выделены субсидии, которые компенсируют затраты жителей до 90%.

Владислав Пинаев поблагодарил руководителей областного МинЖКХ и АО «ГАЗЭКС» за содействие и тесное сотрудничество:

– Программа «Чистый воздух» – это уникальный шанс практически бесплатно завести газ в дом, поставив оборудование. И тагильчане на долгие годы будут обеспечены газом.

По программе социальной газификации у нас более 7 тысяч домовладений, которые необходимо подключить к газу. Более тысячи заявок сейчас обрабатываем. Над проектом работает МУП «Тагилдорстрой». Работы продолжаем.

Генеральный директор ГК «ГАЗЭКС» Валерий Боровиков рассказал, как действует программа «Чистый воздух»:

– Почти 900 жилых домов с печным отоплением в Нижнем Тагиле будут переведены на природный газ. До конца 2025 года мы запланировали реализацию всех мероприятий в рамках газификации города, особенно его центральной части и старых районов.

Хорошо, что есть программа «Чистый воздух». И благодаря усилиям главы города Владислава Пинаева и министра ЖКХ Николая Смирнова удалось получить федеральные средства, которые дадут толчок газификации микрорайона Выя. Это улучшит экологическую обстановку в целом и качество жизни горожан.

В среднем подключение обходится тагильчанам в 160 тыс. рублей, максимальная сумма субсидии – 225 тыс. рублей. Фото: Юлия Вандышева

«ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ»

С 2023 года по проекту «Чистый воздух» тагильчане могут завести газ в дома с печным отоплением и установить специальное газовое оборудование с минимальными расходами. Субсидии покроют 90% всех затрат. В среднем подключение обходится тагильчанам в 160 тыс. рублей, максимальная сумма субсидии – 225 тыс. рублей.

Жители могут подать заявки в администрацию города, которая затем реализует мероприятия внутри границ земельных участков, а «ГАЗЭКС» подключит домовладения к газу.

Первый дом по программе «Чистый воздух» газифицировали у супругов Михаила и Ольги Кудрявцевых на ул. Тагильской.

Ольга Кудрявцева рада газификации:

– Дом мы построили в 2004 году после пожара. Газа не было. Периодически на улице шли разговоры о предстоящей газификации, но здесь не было газораспределительной станции. В октябре прошлого года мы подвели трубу до границ участка. В ноябре подали заявку по интернету. В декабре я увидела, что есть такая программа по нацпроекту «Экология». Пошли в администрацию и подали заявление. И вот газ пришел в дом, хотя по привычке спрашиваю мужа: «Ты закрыл трубу?». С газом дрова подбрасывать не надо, тепло постоянно. Газовую плиту приобрели. Завтра обратимся в «ГАЗЭКС», чтобы подключить ее. Спасибо всем, кто принимал участие в газификации нашего дома.

– Глядя на счастливых хозяев, и соседи готовятся к газификации, – отмечает главный инженер АО «ГАЗЭКС» по Горнозаводскому округу Андрей Симонов. – В Нижнем Тагиле есть как старые, так и новые районы. Ко всем проложены коммуникации, идут газопроводы. Собственники частных домов начинают газификацию. Если есть печное отопление, то теперь можно газифицировать дом с субсидией по программе «Чистый воздух».

ДОГАЗИФИКАЦИЯ

Также в Нижнем Тагиле продолжается социальная газификация – бессрочная программа, объявленная Президентом РФ, по которой газ до границ участка подводится бесплатно.

Участником этой программы стал тагильчанин Михаил Мещеряков, предприниматель и многодетный отец.

Почти 900 жилых домов с печным отоплением в Нижнем Тагиле будут переведены на природный газ. Фото: Юлия Вандышева

Для большой семьи отец четверых детей построил на ул. Белогорской двухэтажный частный дом площадью 250 квадратных метров.

– Я зарегистрировал дом в марте, – рассказал Михаил Мещеряков. – Заключил договор с «ГАЗЭКС» на сайте в онлайн и отслеживал статус заявки. Это очень удобно, никуда ходить не надо. Оплатил проект, и, как видите, сейчас газовики оборудуют подвод газовых коммуникаций в дом – в котельную.

В отдельное помещение котельной установили газовый котел. От него идут разводки по коммуникациям на теплые полы, радиаторы, водоснабжение.

После всех работ и отделки планируем переехать в дом к осени. Дети этого ждут, чтобы завести кошку и собаку в доме.

Всего на догазификацию в Нижнем Тагиле жители подали 2375 заявок, заключено 2239 договоров, созданы техвозможности для 2195 домовладений, в этом году подключили к газу 254 дома.

Строительство внутренних работ в 2022 году ГАЗЭКС вел на 231 объекте, в 2023 г. – на 73 объектах.

В РЕГИОНЕ

В Свердловской области «ГАЗЭКС» получил более 20 тыс. заявок на бессрочную социальную газификацию. Газопроводы подвели к границам 11,5 тыс. земельных участков, подключили к газоснабжению около 8 тыс. домовладений.

В 2023 году «ГАЗЭКС» планирует вложить в развитие газификации Свердловской области больше пяти миллиардов рублей, создать техусловия и подключить еще более 10 тыс. домовладений. Напомним, по программе социальной догазификации газовики ведут сети до границ участка бесплатно. При этом на газификацию внутри домохозяйств льготники могут получать субсидии.

Подать заявку на социальную догазификацию можно на официальном портале Единого оператора газификации РФ; на портале Госуслуг; в офисах газораспределительных организаций.