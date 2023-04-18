На Уралмаше начали сносить жилой дом 1947 года: объясняем зачем

Экскаватор с ковшом методично демонтировал двухэтажный дом на Уралмаше Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге продолжается снос старых жилых домов. Так, в городе действует программа комплексного развития территории. В марте мы рассказывали, как на улице Баумана экскаватор демонтировал двухэтажный дом 1941 года постройки, входящий в программу КРТ. Его жильцов перед этим расселили.

Ранее дом был расселен Фото: Алексей БУЛАТОВ

А накануне строительная техника приехала к двухэтажному дому на улице 22 Партсъезда, 3, который был построен в 1947 году. Этот дом, отметим сразу, в программу КРТ не входит, как и территория рядом с ним. Но, как объяснили «КП-Екатеринбург» в администрации города, принцип примерно тот же – людей расселили, а площадку, на которой стоит дом, освобождают для строительства нового более современного жилья.

Площадку вокруг зоны сноса огородили Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Приехал один экскаватор. Он стал ковшом ломать дом, начиная с крыши. Обрушивал перекрытия межэтажные, стены, - рассказал читатель «КП-Екатеринбург». – Сам дом у проезжей части стоит, поэтому зону демонтажа огородили забором.

На этом месте компания застройщик построит несколько высотных жилых домов Фото: Алексей БУЛАТОВ

За тем, как проходил процесс сноса, с любопытством наблюдали прохожие. Вскоре половина дома превратилась в груду обломков, по которой экскаватор поднимался, чтобы добраться до оставшейся части здания.

По предварительной информации, здесь появятся новостройки в высоту до 8-25 этажей Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным «КП-Екатеринбург», застраивать территорию будет крупная российская девелоперская компания. На этом месте будут построены несколько новостроек высотой до 8-25 этажей. Построить новые дома планируют в ближайшие семь лет.

Добавим, что в администрации города сказали, что прокомментируют работы по сносу дома позже.

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