Жители высотки в Березовском ищут людей, устроивших драку в лифте и разбивших стекло в тамбуре

В момент драки в кабине лифта присутствовали дети Фото: предоставлено жильцами дома

Рано утром в первый день 2023 года жители высотки на Гагарина, 29 в Березовском с удивлением обнаружили, что ночью кто-то разбил стекло в подъездной двери. Пытаясь найти вандала, они посмотрели записи с камер видеонаблюдения и обнаружили, что пока вся страна праздновала, их подъезд буквально превратился в поле битвы. Ключевое столкновение произошло в кабине лифта. На записи видно, как в него на восьмом этаже заходит семья — муж с женой, а также две их дочери.

Следом в кабину вдруг залетает некий мужчина в очках и начинает бить главу семейства. Тот начинает бить его в ответ. Женщины кричат. Дети плачут. Потасовка длилась несколько минут. Участники то выходили из кабинки лифта, то снова заходили в нее. В итоге, когда все более менее успокоились, семья все же спустилась на лифте на первый этаж, где мама девочек то ли потеряла сознание, то ли просто уснула прямо в подъезде. Пока родственники пытались ее разбудить, сверху спустились остальные участники конфликта. Драка не продолжилась, так как все стали думать, что делать с женщиной в бессознательном состоянии. В этот момент некая женщина и разбила стекло на входной двери, непонятно зачем.

- Это было в ночь с 31 декабря на 1 января около пяти часов утра, - рассказал «КП-Екатеринбург» Иван, председатель жилтоварищества. - Кто это такие — неизвестно. Я в них никого из наших жильцов не узнал. Зачем стекло разбили, почему была драка — тоже непонятно. Видео я выложил в чат дома, чтобы кто-нибудь из жильцов их опознал. Скорее всего это чьи-то гости утром уезжали.

Стекло в тамбуре пока не восстановили, отмечает Иван. В полицию после случившегося по его данным никто не обращался. Тем временем в доме по-прежнему пытаются вычислить, чьи гости набедокурили в подъезде в праздничную ночь.