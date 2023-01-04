Неделю скулила на выступе: в Оленьих Ручьях зооспасатель снял со скалы потерявшуюся собаку

После спасения собаку сразу покормили Фото: vk.com/zoo_spas_ekb

Новогоднее чудо — иначе не назвать историю спасения собаки, заблудившейся в парке Оленьи Ручьи. Все произошло 31 декабря. Щенок алабая по кличке Лаки живет в местном загородном комплексе. Около недели назад кто-то из гостей парка открыл вольер, в котором он сидел, и Лаки сбежала. Всю неделю шли безуспешные поиски. Морозы в парке опустились до -32 градусов. А тут еще и волки объявились.

Надежд на то, что Лаки найдется, уже не оставалось. Но накануне Нового года один из гостей, стоя на смотровой площадке, услышал слева среди скал, как Лаки скулит. Оказалось, она как-то оказалась на обрывистом скальном склоне, с которого не могла спуститься. Без альпинистской подготовки подобраться к животному было нельзя. Тогда на зов о помощи из Екатеринбурга приехал известный спасатель животных, альпинист «ЗооСпаса» Евгений Зенков.

Собака неделю просидела на скальном выступе, не зная, как спуститься Фото: vk.com/zoo_spas_ekb

- Около часа ночи 31 декабря мы отправились от базы в деревне Бажуково пешком по лесной дороге до скалы Светлой, - рассказывает Евгений Зенков. - Двое работников парка везли санки, потому что предполагалось, что собака может быть травмирована и ее придется везти. Когда мы дошли до нужного места, то через некоторое время смогли услышать в тишине нечто похожее на тихое скуление. Но когда мы звали собаку, никакого отклика не было.

Закрепив веревку у беседки на краю обрыва, Евгений стал спускаться по отвесной каменной стене. Очень много времени ушло на то, чтобы по звуку определить, где именно на выступе уже неделю голодает пес.

– Через некоторое время мои помощники смогли точно определить направление на источник звуков, мы спустили веревку немного в другом месте, и при втором спуске практически сразу удалось разглядеть собаку внизу на небольшом уступе, прикрытом сверху нависающим выступом, - объясняет спасатель. - Спустившись к собаке ближе, я надел на нее веревочную петлю с обхватом под передними лапами, и двое других участников операции втянули ее наверх.

Подняв собаку, ее осмотрели. Она оказалась целой и невредимой — только голодной. Ей сразу же дали перекусить после чего отвезли обратно в загородный комплекс.

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