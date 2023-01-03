Врач из Екатеринбурга и его жена больше суток провели в турецком аэропорту

У многих пассажиров слетели стыковочные рейсы и брони в отелях. Фото: telegram-канал readydoctor

Врач-терапевт и блогер из Екатеринбурга Владимир Нечепорук вместе с женой не мог больше суток вылететь из аэропорта турецкого Даламана. Однако, их авиарейс, который должен был состояться 2 января в 23:55 задержали аж на 27 часов.

Свой отпуск в Стамбуле они планировали провести до 5 января. Неприятности произошли также и у других туристов.

- Но рейс задержали еще на ночь. У других пассажиров слетели повторно купленные билеты на рейсы в Москву, Санкт-Петербург, страны Европы. Сгорели брони в отелях, туры, сделки. С теми, с кем мы пообщались рассказали, что ушли в минус на сотни тысяч рублей, - сообщил Владимир Нечепорук в своем telegram-канале.

Владимиру и его жене предоставили номер в отеле на ночь. Также медик рассказал, что ему пришлось устроить скандал в аэропорту.

- Вырвали жене вытяжную ручку для чемодана. Я орал на сотрудников авиакомпании, требовал починить ее. Происходящее стал снимать на камеру. Они позвали полицейских. Но с ними я смог найти общий язык, - рассказал Владимир подписчикам.

В настоящий момент семья уже смогла вылететь из аэропорта. Ранее, в Екатеринбурге из-за плохой погоды и снегопада были отменены рейсы из Кольцово в Анталью. Кроме того, были перенесены рейсы в Москву, Магнитогорск и другие города.