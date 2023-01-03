Сотрудники ГИБДД помогли мужчине, который в -30 градусов шел пешком к семье отмечать Новый год

Мужчина не успел на автобус и пошел пешком. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

Сотрудники ГИБДД проявили отвагу и помогли мужчине, который шел пешком по трассе «Тавда – деревня Увал» в сильный мороз. Об этом сообщает ГУ МВД России по Свердловской области.

Мужчина отправился в вынужденное путешествие в соседнюю деревню из-за того, что не успел на автобус, а его семья уехала в Тюмень. В тот момент было очень холодно и термометр показывал -30 градусов. Новогодними волшебниками для странника стали – старший инспектор Денис Владимиров, а также инспектор Андрей Новиков.

- Сотрудники ГИБДД остановились и посадили пешехода в служебный автомобиль. Мужчина рассказал сотрудникам, что он из города Урай. Но он с семьей не смог поехать, так как был на работе. Он планировал добраться к родным на автобусе 31 декабря. Но когда мужчина прибыл на автовокзал касса была закрыта, - рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Также полковник Горелых добавил, что мужчина намеревался поймать попутный автомобиль, но водители не останавливались. Сотрудники Госавтоинспекции довезли путешественника, оказавшегося в трудной жизненной ситуации до ближайшего населенного пункта.

Далее, мужчине помогли найти машину, которая довезла его в Тюмень. Новый год он успел встретить в кругу своей семьи. Мужчина поблагодарил наряд ДПС за оказанную помощь.

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