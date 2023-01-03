В страшном ДТП под Екатеринбургом с двумя легковушками погибли ребенок и молодая девушка

Известно, что водитель Lada брал с собой попутчиков. Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

В ночь на 3 декабря на трассе «Пермь-Екатеринбург» произошла страшная авария, которая унесла жизни пятилетнего ребенка и 22-летней девушки. Столкновение легковых автомобилей Lada Largus и Renault Duster произошло на 319 километре трассы.

- Водитель автомобиля Lada выбрал небезопасную скорость, не соответствующую погодным условиям не смог справиться с управлением и выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с легковым авто Renault, - рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Водитель отечественной легковушки выбрал небезопасную скорость. Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

В автокатастрофе погибли два пассажира, ехавшие в салоне Lada – ребенок и девушка. Также многочисленные травмы, переломы и увечья получили два водителя легковушек. В автомобиле Lada пострадали – 27-летняя мама погибшего мальчика, 17-ти и 18-летние девушки, а также женщина в возрасте 51 года. В общей сложности экстренную помощь медики оказали для шести человек. Их доставили в больницы Ревды и Первоуральска.

- Водитель автомобиля Lada размещал объявления о поиске попутчиков на интернет-сервисе. Пассажиров он забирал в Екатеринбурге и Первоуральске. Поездка была в сторону Башкирии. Пристегнули ремни безопасности только водитель, а также пятилетний мальчик, который был пристегнут в середине ряда на заднем сидении. Мальчик был в детском кресле, - рассказали автоинспекторы.

Выживших в автокатастрофе госпитализировали. Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

Известно, что погибший мальчик, его мама, 18-летняя девушка и 51-летняя женщина из Екатеринбурга. Пострадавшая 17-летняя школьница из Нижнесергинского района. Погибшая 22-летняя девушка из Башкирии.

Также известно, что у водителя Lada общий стаж вождения - 11 лет, он из Башкирии. К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения его привлекали семь раз. А за рулем Renault был водитель из ХМАО со стажем вождения 16 лет. Он ехал в Сургут один, без пассажиров.

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