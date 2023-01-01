Жители Екатеринбурга пожаловались на огромные очереди в кино 1 января

Посетители не могут попасть вовремя на киносеансы Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

1 января в кинотеатре «Пассаж» скопились толпы людей. Большинство из них пришли на фильм «Аватар». Одновременно в холле на пятом этаже торгового центра находится около 500 человек.

- Народу просто тьма. Мы с семьей каждый год 1 января ходим в кино. Но такого огромного количество людей никогда еще не видели, - рассказывает читательница «КП-Екатеринбург» Дарья. - Я около десяти минут простояла в очереди к автомату, чтобы распечатать билеты. Но когда подошла, в нем закончилась лента. В соседних автоматах также. Пришлось стоять еще минут пятнадцать в очереди в кассу. Но дальше было еще хуже.

В вестибюле скопилось почти 500 человек Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

По словам екатеринбурженки, зрителям пришлось отстоять огромную очередь еще и на входе в большой зал, в котором показывали фильм «Аватар».

- Сеанс был на 16:35, но людей настолько медленно запускали, что многие смогли зайти в зал только через 30 минут, когда фильм уже начался. Это просто ужас. Многие зрители были возмущены такой организацией, - говорит девушка.

Очереди в кино скопилось не только в «Пассаже».

Посетителям пришлось выстоять несколько очередей Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

- Моя тетя днем была в ТЦ «Гринвич». Говорит, что там тоже в кино не протолкнуться, - говорит одна из зрительниц.