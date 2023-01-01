В первой аварии пострадали трое детей. Фото: пресс-служба Управления ГИБДД по Свердловской области

В последний день ушедшего 2022 года на самой опасной трассе Свердловской области, связывающей Екатеринбург и Пермь, произошло сразу два ДТП, в которых травмы получили четверо несовершеннолетних пассажира автомобилей. Об этом сообщает отделение пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Первое ДТП произошло в 18 часов на 317 километре трассы, где столкнулись две иномарки. Как оказалось, 45-летний водитель «Хендай» во время движения в сторону Екатеринбурга вылетел на встречную полосу и врезался в «Опель», который двигался во встречном направлении.

Все пострадавшие попали в больницу города Ревда. Фото: пресс-служба Управления ГИБДД по Свердловской области

В момент аварии в первой иномарки находились дети 13 и 10 лет, пристегнутые ремнями безопасности. Старший ребенок ехал на переднем сидении, второй – по центру на заднем сидении. На переднем сидении «Опеля» находился 16-летний школьник, пристегнутый ремнем безопасности.

Все трое детей получили различные травмы. Их на машине скорой помощи доставили в Городскую больницу Ревды, откуда отпустили домой для амбулаторного лечения. В момент ДТП оба водителя были трезвы. Больше в этом ДТП никто не пострадал.

Семьи торопились на празднование Нового года. Фото: пресс-служба Управления ГИБДД по Свердловской области

Спустя полчаса недалеко от места первой аварии произошло новое ДТП, и снова с несовершеннолетним. 38-летняя женщина ехала на Хонде» из Екатеринбурга. Выбрав небезопасную скорость, водитель на иномарке вылетела с трассы и перевернулась.

В момент аварии на заднем сидении автомобиля сидел 9-летний ребенок, который не был пристегнут ремнем безопасности. Его доставили в больницу Ревды, где диагностировали перелом позвоночника. Также в машине находились дети 11 лет и 1 года. Старший мальчик был пристегнут ремнем безопасности, что позволило ему избежать травм, малыш находился в удерживающим устройства и тоже не получил телесных повреждений.

Во втором ДТП автомобиль вылетел с трассы. Фото: пресс-служба Управления ГИБДД по Свердловской области

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