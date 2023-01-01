В Свердловской области в новогоднюю ночь родились 17 малышей

Малыши, появившиеся на свет в новогоднюю ночь, стали настоящим подарком для родителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В первые часы нового 2023 года в Свердловской области родились 17 малышей. Радостные события произошли в роддомах Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Верхней Пышмы, Первоуральска, Краснотурьинска и Ирбита.

Больше всего малышей появилось на свет в столице Среднего Урала. Так, в Областном перинатальном центре родились четыре мальчика и девочки, трое малышей появились на свет в Екатеринбургском перинатальном центре, по два ребенка – в роддоме Горбольницы №40 и Центральной городской больнице Верхней Пышмы, сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.

Первый малыш в перинатальном центре области появился на свет в 1:05. Его вес составил 2 килограмма 960 граммов, рост – 50 сантиметров. Мальчика назвали Сашей, его мама Оксана Мурзина из города Березовский сказала, что рождение сына в новогоднюю ночь стало сказочным событием.

В 1:40 первый мальчик родился в Нижнем Тагиле, его вес 3 килограмма 900 граммов, рост 52 сантиметра.

- Спасибо врачам — они очень внимательные, поддерживали меня. Теперь шучу, что рожала, как звезда — под залпы салютов! - рассказывает мама малыша Татьяна.