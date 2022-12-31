Девочек, возрастом девять и четырнадцать лет, с травмами доставили в больницу. Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

В ДТП на трассе Екатеринбург-Тюмень пострадали двое детей. Водитель Kia Ceed уснул за рулем и влетел в грузовой автомобиль «АФ 476200» на 190 км автодороги.

- За рулем находился мужчина 1997 года рождения. В результате аварии пострадали два ребенка-пассажира легкового автомобиля, девочки 9 и 14 лет. В момент ДТП 14-летняя девочка находилась на переднем сидении, не была пристегнута ремнем безопасности. 9-летняя девочка ехала сзади, она была пристегнута, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

Девочек с различными травмами на попутной машине доставили в больницу в Камышлов.

Известно, что в момент ДТП в салоне легковушки находилось пять человек. Двое взрослых и трое детей. Семья направлялась из Нижневартовска в Башкирию на новогодние праздники.

- Еще один ребенок – мальчик 4-х лет перевозился с нарушением ПДД РФ. Он ехал на заднем сидении без детского удерживающего устройства. Ремень безопасности также не использовался. Только по счастливой случайности он травм не получил, - уточняют в ведомстве.

Водитель нарушил правила перевозки пассажиров. Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

В отношении водителя легковушки автоинспекторы составили административные материалы за нарушение правил перевозки пассажиров.

Как сообщают сотрудники Госавтоинспекции, в момент ДТП оба водителя на момент аварии были трезвы. По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.