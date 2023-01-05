Анастасии Петровой, обвиняемой в убийстве троих детей, грозит до 20 лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году на Среднем Урале ожидаются приговоры по резонансным уголовным делам. Рассказываем, за какими процессами стоит следить.

ВРАЧ, ГЕНЕРАЛ, РИЕЛТОР И ШКОЛЬНИЦА

В Чкаловском суде Екатеринбурга уже началось рассмотрение уголовного дела в отношении отставного генерала Рамиля Гилязова, а также его знакомых врача Ивана Собачева и риелтора Оксаны Гортинской. По версии следствия,

Фигуранты уголовного дела были задержаны в ночь на 26 марта в съемной квартире на улице Союзной. По данным «КП-Екатеринбург», несовершеннолетняя познакомилась с Рамилем Гилязовым через анонимный чат в Telegram.

«11 марта Роман вызвал мне такси, и я приехала к нему в ту же квартиру, в которой я потом показывала, где все произошло. Когда я приехала к Гилязову 11 марта, он встретил меня у дома, мы просто познакомились, он спросил, сколько мне лет. Я сказала, что мне 15 лет. Мы просто болтали на общие темы, а затем я сказала, что мне нужно уехать. Он вызвал мне такси», - заявила на допросе ученица коррекционной школы.

Вечером 25 марта девятиклассницу вновь пригласили в гости. Когда наряд полиции прибыл в квартиру, там были обнаружены колготки, коньяк и вещество белого цвета.

Рамиль Гилязов - единственный фигурнат дела, находящийся под стражей Фото: Архив "КП"

Оксане Гортинской предъявлено обвинение по статье 132 УК «Насильственные действия сексуального характера». Аналогичное обвинение и у Ивана Собачева. Кроме этого, онколога уличили в изнасиловании (131 УК РФ).

Рамилю Гилязову также предъявили обвинения по статьям 132, 131 УК РФ. Кроме этого, ему грозит уголовная ответственность по статье «Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

СОСЕД ВЫСТРЕЛИЛ ДЕВОЧКЕ В ГОЛОВУ?

В селе Нижняя Синячиха Алапаевского района задержали предполагаемого стрелка, который в прошлую среду ранил в голову 11-летнюю девочку. Пятиклассница Аня Трофимова (имя и фамилия изменены. - Прим. ред.) гуляла с подружками, когда раздался выстрел. Секунда - и Аня уже лежала на асфальте, истекая кровью.

Сергей Карпицкий во время следственного эксперимента. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Отец девочки не растерялся и сразу же отвез раненую дочь в местную больницу. А уже через три часа Аню вместе с мамой на вертолете доставили в ДГКБ № 9 Екатеринбурга. Спустя месяц девочку выписали.

Под подозрение в этом преступлении попал и сосед - 49-летний Сергей Карпицкий. Дело в том, что мужчина увлекается охотой, оружие у него имеется, как и разрешение на него. Догадки усилились, когда на его участке сыщики нашли гильзу от пули.

Но поначалу Сергей Карпицкий все отрицал. Его также проверяли на полиграфе, но 100-процентной уверенности детектор лжи не дал. И только в пятницу вечером Карпицкий сознался. По его словам, он не хотел причинить вред ребенку. Целился в коршуна, который залетел к нему на огород. Детей мужчина не увидел и нажал на курок.

- Сидел коршун. Я взял винтовку и выстрелил. Был один выстрел, - пояснил Сергей Карпицкий.

В огороде Сергея нашли гильзу от винтовки. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Сейчас Сергей находится под домашним арестом. Но родители Ани до сих пор не верят, что он причастен к случившемуся. Добавим, что Карпицкий уже был судим за кражу зерна.

ПОДРОСТОК ИЗРЕЗАЛ ДЕВОЧКУ

16-летний подросток из Березовского оказался за решеткой после попытки убить в поселке Исток девочку. Школьница возвращалась домой с уроков, когда на нее напал отморозок с ножом.

- Они не были знакомы. На избрании меры пресечения он сказал, что просто хотел убить кого-нибудь. Нанес 11 ножевых в голову. Врачи обнадеживают, сегодня дочка вышла из комы. С его матерью я общался в суде, но это было на эмоциях. Поэтому содержание разглашать не буду, - рассказывал отец пострадавшей.

Подросток сбежал из дома 1 сентября. Фото: СУ СКР по Свердловской области/читатель «КП»

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство из хулиганских побуждений». Парню грозит до 10 лет лишения свободы.

- В связи с тем, что девушка оказала нападавшему активное сопротивление и ей своевременно была оказана медицинская помощь, несовершеннолетняя осталась жива, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

ПОДРОСТКИ СОЖГЛИ БАБУШКУ

В октябре два мальчика из Алапаевска сожгли заживо 69-летнюю бабушку.

16-летний выпускник коррекционной школы и его 12-летний друг сожгли заживо пенсионерку. Вечером 16 октября отморозки избили женщину, а затем облили соляркой и подожгли.

По словам ученика пятого класса, он и его подельник давно взяли на вооружение развлечение в виде избиения бездомных и малоимущих.

- Не я ее поджигал. Ее поджег мой друг, вот на этой улице. С ноги ударил – она упала. Он ее начал запинывать. Потом за соляркой сбегал или за бензином. Он ее поджег и она сгорела. Он меня попросил. Сказал «встань на шухере». Он сказал, что она попрошайничает, у всех денег просит. Из-за этого он ее и сжег, - сказал 12-летний пироман.

Директор школы, в которой учится пятиклассник, рассказал о его проявлениях жестокости. Мальчик был замечен в избиении сверстников.

- Считаю, что все идет из семьи. Его мать может позволить себе общаться с другими матом в присутствии сына. У его друга есть официальный диагноз, они нашли друг друга. Он и вчера и сегодня посещал уроки. Видела его, поздоровалась. Но он считает, что со мной здороваться не обязательно. Как и с некоторыми учителями, - рассказывал «КП-Екатеринбург» директор школы.

12-летнему парню не грозит срок, так как он не достиг возраста уголовной ответственности. А вот его подельник может оказаться в местах не столь отдаленных.

УБИЛА ТРОИХ ДЕТЕЙ «ИЗ-ЗА БЕСОВ»

История Анастасии Петровой прогремела на всю страну. Ранним утром 26 декабря женщина задушила 6-месячную дочку и сыновей 10 и 15 лет. Свои действия она объяснила «изгнанием бесов». Примечательно, что за 10 дней до этого «бесов» стал видеть ее муж – бывший полицейский Вячеслав Петров.

- Она призналась в убийстве. Обвинила мужа, что в него «вселились бесы». Сначала убила дочку, потом 10-летнего сына. А старшего пришлось уговаривать. Долго с ним разговаривала. В итоге он согласился и не сопротивлялся, а она его задушила, - рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

Анастасия Петрова является дочерью настоятельницы монастыря в Калужской области. Фото: читатель «КП»

Следственный комитет расследует уголовное по статье «Убийство двух или более несовершеннолетних». Анастасии грозит до 20 лет заключения. Ее детей похоронили на родине отца – в Верхнем Уфалее.

Также напомним, что в Свердловском областном суде уже идет рассмотрение уголовного дела банды из Верхней Пышмы. 20 апреля Леонид Тропин вместе с тремя друзьями похитил отца, а после сжег его в машине посреди леса.