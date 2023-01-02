Капусту исключить, миски убрать: эксперты рассказали, что делать если вам презентовали кролика

За кроликами нужен особый уход
Фото: Олег УКЛАДОВ
Год Водяного Тигра сменился годом Водяного Кролика. Если в прошлом году подарить живого тигра было из разряда фантастики, то подарить грызуна для многих не проблема.
Проблемой он может стать для тех, кому этот подарок адресован. В зоомагазинах в конце декабря били тревогу: на декоративных кроликов бешеный ажиотаж. В Екатеринбургском зоопарке даже выпустили предупреждение, чтобы люди не покупали животных в подарок.
Наилучший способ избежать казусов – заранее предупредить о таком подарке. Но что же делать, если друзья все-таки подарили вам кролика?
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ТЕХ, КТО ОСТАВИТ КРОЛИКА ДОМА
К появлению четвероногого друга нужно основательно готовиться. Как минимум, купить подходящую клетку и сдать анализы на аллергены.
- Клетка у кролика должна быть не менее 80 сантиметров в длину. Можно больше, но ни в коем случае не меньше, - рассказывает «КП-Екатеринбург» владельцы-заводчики питомника Rabbits love NT Олег и Дарья Стариковы.
Нюансы есть и по содержанию грызуна в этой клетке. В нее устанавливается угловой лоток, потому что кролики «ходят по углам». Наполнитель исключительно древесный. Никакие искусственные материалы не пойдут: животное обязательное попробует его погрызть и может заболеть.
Пример клетки. Фото: Дарья и Олег Стариковы
А к лотку крольчата приучаются самостоятельно, глядя на то, как это делает их мама. Также и с поилкой. Она, кстати, должна быть с шариком, но никаких мисок! Грызун запросто может уронить или перевернуть ее: клетка мокрая, кролик мокрый, а попить не сможет.
Основной рацион – сено. Но не то желтое, которое обычно продается в зоомагазинах, а желательно зеленое, купленное у фермеров. Не бойтесь, оно дешевое. Ну и нельзя пренебрегать комбикормом, в котором спрессованное сено, зерна и другие лакомства.
Если вы уверены, что кролики обожают капусту, то срочно об этом забывайте. Им категорически нельзя этот овощ. Из-за него у кроликов появляется болезнь ЖКТ, которая нередко приводит к летальному исходу. Морковь и яблоки – можно, но пару раз в неделю.
В питомнике рекомендуют сразу же поставить прививки. Они помогают пушистому не подхватить серьезные вирусы, которые могут легко его загубить.
- Из нашего питомника грызуны прививаются от заболеваний, симптомы которых чаще всего проявляются за несколько дней до смерти. Подцепить болячку могут кролики, живущие в уличных вольерах. Но в любом случае вакцинация нужна, если вы берете летом питомца с собой на природу, - говорят заводчики Дарья и Олег.
Кроликам нужно делать прививки. Фото Дарья и Олег Стариковы
СКОЛЬКО ЕЩЕ ХЛОПОТ?
Нисколько. На самом деле заморочиться нужно лишь в начале, когда четвероногий друг попадает в семью. Дальнейший уход и содержание простые, а главное дешевые.
- Возьмем вакцинацию, вычесывание при линьке, кормление и уход за клеткой. В итоге, у нас получится примерно 100 рублей в месяц на одного кролика, - говорят в Rabbits love NT.
Расценки такие: наполнитель стоит 500 рублей за 25 килограмм. Этого хватит месяцев на пять. Тюка сена хватит на год, а стоит он 300 рублей. Корм – 10 килограмм в районе 700 рублей. Грызуну его выдается три-четыре ложки в день.
Клетку моем по необходимости, пару раз в неделю. А еще из плюсов: эти пушистые животные совсем не шумят и не пахнут.
- В день им достаточно одного часа для выгула, попрыгать, побегать и размяться. У них нет даже потовых желез, поэтому максимум, чем кролик может пахнуть – это сено. Те, кто говорят, что они воняют, значит они бедное животное запустили, - говорят владельцы питомника.
Кроликам нужно гулять по квартире
Фото: Мария ЛЕНЦ
НЕ МОГУ ОСТАВИТЬ. ЧТО ДЕЛАТЬ?
В Екатеринбурге и области пристроить грызуна будет очень затруднительно. Специализированных приютов для кроликов пока не придумали, говорят в Центре реабилитации животных при УрГАУ
- Как вариант пристроить кролика можно через объявления на «Авито», в добрые руки. Или через зооволонтеров. В случае чего в лечении не будет проблем, в ветклиниках есть специалисты, но нужно уточнять заранее, они работают не во всех ветеринарных клиниках, - говорят «КП-Екатеринбург» в Центре реабилитации.
Тенденция на продажу кроликов через «Авито» и правда есть. В питомнике Rabbits love NT говорят, что это возникло из-за желания порадовать детей таким подарком. И это не совсем хорошо.
- В объявлениях часто пишут «продается, потому что ребенок наигрался». Таких случаев полно. Поэтому мы в питомнике заранее консультируем будущих покупателей, а еще предупреждаем, что даже если дарите ребенку, ответственность за животное все равно на родителях, - говорят Дарья и Олег.
Получается, что даже карликовый или декоративный кролик – не самая лучшая идея. Покупать их в подарок нужно, только основательно подготовившись. В Екатеринбургском зоопарке предлагали переключить внимание на кошачьи приюты, так как 2023 год – год еще и Кота.