Капусту исключить, миски убрать: эксперты рассказали, что делать если вам презентовали кролика

За кроликами нужен особый уход Фото: Олег УКЛАДОВ

Год Водяного Тигра сменился годом Водяного Кролика. Если в прошлом году подарить живого тигра было из разряда фантастики, то подарить грызуна для многих не проблема.

Проблемой он может стать для тех, кому этот подарок адресован. В зоомагазинах в конце декабря били тревогу: на декоративных кроликов бешеный ажиотаж. В Екатеринбургском зоопарке даже выпустили предупреждение, чтобы люди не покупали животных в подарок.

Наилучший способ избежать казусов – заранее предупредить о таком подарке. Но что же делать, если друзья все-таки подарили вам кролика?

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ТЕХ, КТО ОСТАВИТ КРОЛИКА ДОМА

К появлению четвероногого друга нужно основательно готовиться. Как минимум, купить подходящую клетку и сдать анализы на аллергены.

- Клетка у кролика должна быть не менее 80 сантиметров в длину. Можно больше, но ни в коем случае не меньше, - рассказывает «КП-Екатеринбург» владельцы-заводчики питомника Rabbits love NT Олег и Дарья Стариковы.

Нюансы есть и по содержанию грызуна в этой клетке. В нее устанавливается угловой лоток, потому что кролики «ходят по углам». Наполнитель исключительно древесный. Никакие искусственные материалы не пойдут: животное обязательное попробует его погрызть и может заболеть.

Пример клетки. Фото: Дарья и Олег Стариковы

А к лотку крольчата приучаются самостоятельно, глядя на то, как это делает их мама. Также и с поилкой. Она, кстати, должна быть с шариком, но никаких мисок! Грызун запросто может уронить или перевернуть ее: клетка мокрая, кролик мокрый, а попить не сможет.

Основной рацион – сено. Но не то желтое, которое обычно продается в зоомагазинах, а желательно зеленое, купленное у фермеров. Не бойтесь, оно дешевое. Ну и нельзя пренебрегать комбикормом, в котором спрессованное сено, зерна и другие лакомства.

Если вы уверены, что кролики обожают капусту, то срочно об этом забывайте. Им категорически нельзя этот овощ. Из-за него у кроликов появляется болезнь ЖКТ, которая нередко приводит к летальному исходу. Морковь и яблоки – можно, но пару раз в неделю.

В питомнике рекомендуют сразу же поставить прививки. Они помогают пушистому не подхватить серьезные вирусы, которые могут легко его загубить.

- Из нашего питомника грызуны прививаются от заболеваний, симптомы которых чаще всего проявляются за несколько дней до смерти. Подцепить болячку могут кролики, живущие в уличных вольерах. Но в любом случае вакцинация нужна, если вы берете летом питомца с собой на природу, - говорят заводчики Дарья и Олег.

Кроликам нужно делать прививки. Фото Дарья и Олег Стариковы

СКОЛЬКО ЕЩЕ ХЛОПОТ?

Нисколько. На самом деле заморочиться нужно лишь в начале, когда четвероногий друг попадает в семью. Дальнейший уход и содержание простые, а главное дешевые.

- Возьмем вакцинацию, вычесывание при линьке, кормление и уход за клеткой. В итоге, у нас получится примерно 100 рублей в месяц на одного кролика, - говорят в Rabbits love NT.

Расценки такие: наполнитель стоит 500 рублей за 25 килограмм. Этого хватит месяцев на пять. Тюка сена хватит на год, а стоит он 300 рублей. Корм – 10 килограмм в районе 700 рублей. Грызуну его выдается три-четыре ложки в день.

Клетку моем по необходимости, пару раз в неделю. А еще из плюсов: эти пушистые животные совсем не шумят и не пахнут.

- В день им достаточно одного часа для выгула, попрыгать, побегать и размяться. У них нет даже потовых желез, поэтому максимум, чем кролик может пахнуть – это сено. Те, кто говорят, что они воняют, значит они бедное животное запустили, - говорят владельцы питомника.

Кроликам нужно гулять по квартире Фото: Мария ЛЕНЦ

НЕ МОГУ ОСТАВИТЬ. ЧТО ДЕЛАТЬ?

В Екатеринбурге и области пристроить грызуна будет очень затруднительно. Специализированных приютов для кроликов пока не придумали, говорят в Центре реабилитации животных при УрГАУ

- Как вариант пристроить кролика можно через объявления на «Авито», в добрые руки. Или через зооволонтеров. В случае чего в лечении не будет проблем, в ветклиниках есть специалисты, но нужно уточнять заранее, они работают не во всех ветеринарных клиниках, - говорят «КП-Екатеринбург» в Центре реабилитации.

Тенденция на продажу кроликов через «Авито» и правда есть. В питомнике Rabbits love NT говорят, что это возникло из-за желания порадовать детей таким подарком. И это не совсем хорошо.

- В объявлениях часто пишут «продается, потому что ребенок наигрался». Таких случаев полно. Поэтому мы в питомнике заранее консультируем будущих покупателей, а еще предупреждаем, что даже если дарите ребенку, ответственность за животное все равно на родителях, - говорят Дарья и Олег.

Получается, что даже карликовый или декоративный кролик – не самая лучшая идея. Покупать их в подарок нужно, только основательно подготовившись. В Екатеринбургском зоопарке предлагали переключить внимание на кошачьи приюты, так как 2023 год – год еще и Кота.