Какой будет погода в Екатеринбурге и Свердловской области 7 января 2023 года

Рождество в 2023 году на Урале будет морозным Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральские синоптики прогнозируют, что Рождество-2023 будет холодным. В это время из региона уйдет циклон и его место займут морозы.

По сообщению Свердловского гидрометцентра, циклон придет на Средний Урал 2-3 января. Он смягчит погоду и принесет с собой снегопады.

- С уходом этого циклона вновь усилится мороз. К 6-7 января мороз окрепнет ночью до -22 - -27 градусов по Цельсию, в низинах - до -32 градусов. Днем ожидается от -16 до -21 градуса, на севере - до -25 градусов, - предупреждает главный метеоролог Свердловской области Галина Шепоренко.

Ранее в интервью «КП» она сообщала, что холодный воздух принесут северо-западные ветры.

- Температура понизится до -23 градусов ночью, в том числе и в Екатеринбурге. Днем - до -15 градусов. Но если мы говорим, что на Рождество будет достаточно холодно, то необязательно, что весь оставшийся месяц будет такая погода, - считает специалист.

Погода в Екатеринбурге на Рождество 7 января 2023 года будет малоснежной. В ночь на 7 января похолодает до -22 градусов. Днем в Екатеринбурге - до -22, которые будут ощущаться как -29 градусов по Цельсию, ночью - до -25 градусов по Цельсию.