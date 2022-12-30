Ведомства и важные организации для жизни горожан сообщили о графике работы в новогодние выходные

В новогодние каникулы важные для горожан организации будут работать по особому графику Фото: Алексей БУЛАТОВ

В праздничные каникулы уральские ведомства меняют графики работы. С 31 декабря по 9 января их сотрудники будут обслуживать клиентов по-новому.

График работы «Почты России» в Екатеринбурге и Свердловской области в новогодние праздники-2023

По сообщению пресс-службы, 31 декабря отделения Почты России по всей стране будут работать на час меньше. Круглосуточные отделения возобновят работу 1 января в 10:00. Для всех остальных отделений 1, 2 и 7 января станут выходными.

«В эти дни почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ, с учетом особенностей конкретных регионов», - говорится в сообщении ведомства.

3, 4, 5, 6, 8 и 9 января все почтовые отделения будут работать в обычном режиме. Однако стоит знать, что некоторые сельские отделения будут работать по другому графику. Уточнить график работы конкретного отделения можно на сайте «Почты России».

График работы МФЦ Свердловской области в Екатеринбурге и Свердловской области в новогодние праздники-2023

Сегодня, 30 декабря, центры и офисы «Мои Документы» Свердловской области, а также контакт-центр работают по сокращенному режиму работы – до 14:00 часов.

Запись в МФЦ по сервису «ВнеОчереди» будет открыта только 6 января. По информации пресс-службы, с 31 декабря по 8 января все центры и офисы «Мои Документы» Свердловской области, включая контакт-центр, не работают. Работа в штатном режиме начинается 9 января.

График работы пунктов выдачи маркетплейсов в Екатеринбурге и Свердловской области в новогодние праздники-2023

Пункты выдачи маркетплейсов славно потрудились перед новогодними праздниками, доставляя посылки с подарками своим покупателям. Неудивительно, что руководство организаций решило дать небольшую передышку сотрудникам.

В Wildberries пункты выдачи работают 31 декабря до 19:00. 1 января – выходной. Со 2 января работа пунктов выдачи начинается в штатном режиме

Ozon решил, что пункты выдачи 31 декабря будут работать до 20:00. Выходным назначено 1 января, с 2 января выдавать посылки будут как обычно.

«Яндекс.Маркет» также сделал 1 января выходным, а 31 декабря – сокращенным днем. В этот день пункты выдачи работают до 20:00. Также до 20:00 они будут работать в Рождество, 7 января. С 2 по 6 января и с 8 января пункты выдачи будут работать в обычном режиме.

График работы Сбербанка в Екатеринбурге и Свердловской области в новогодние праздники-2023

31 декабря в Екатеринбурге и Свердловской области будут работать те офисы Сбера, которые график которых предусматривает работы в выходные дни. В этот день смена будет сокращена на час.

С 1 по 3 января работают только дежурные офисы.

4-6 января работают те офисы, график которых предполагает, что они открыты в выходные дни.

7 января – работают только дежурные офисы.

8 января – работают те офисы, график которых предполагает то, что они открыты в выходные дни. С 9 января отделения работают в штатном режиме.

Уточнить точный график работы конкретного офиса можно на сайте банка или в мобильном приложении.

График работы ГИБДД в Екатеринбурге и Свердловской области в новогодние праздники-2023

По сообщению пресс-службы ведомства, сотрудники регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции Свердловской области будут осуществлять прием граждан 4 и 5 января.

«Обратиться за регистрационными действиями, обменять или получить водительское удостоверение можно в те же часы работы, что и в обычные дни. Сотрудники будут принимать посетителей в соответствии с установленными графиками работы подразделений», - уточняют в ГИБДД.

Выходные дни в подразделениях – с 31 декабря по 3 января, и с 6 по 9 января. Записаться на удобное время для посещения можно на Госуслугах.

График работы общественного транспорта в Екатеринбурге в новогодние праздники-2023

Специалисты комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети городской мэрии рассказали, что 31 декабря 2022 года автобусы, троллейбусы и трамваи будет работать на линии до 23:00, а метрополитен – до 00:00.

С 1 по 8 января общественный транспорт будет работать с 06:00. С первом половине дня 1 января количество автобусов, троллейбусов и трамваев будет уменьшено в два раза, но первые рейсы будут запущены вовремя.

График работы ТРЦ в Екатеринбурге в новогодние праздники-2023

В «Гринвиче» подарки и продукты к новогоднему столу можно будет купить до 20:00 31 декабря. 1 января торгово-развлекательный центр не работает. Исключения составят ретсораны, Estory, «Гринвич Синема» и «Гипербола» - их откроют в 14:00.

«МЕГА» работает 31 декабря до 18:00, 1 января с 14:00.

«Парк Хаус» работает 31 декабря до 20:00, кроме «Перекрестка», который закроется в 22:00. 1 января ТЦ устроил для магазинов выходной. Исключения составляют кинотеатр, который открывается в 12:00 и «Перекресток» с «Кантатой», которые начнут работу в 14:00.

«Пассаж» работает 31 декабря до 21:00, 1 января работает лишь часть заведений с 12:00.

«Карнавал» работает 31 декабря до 18:00 и с 14:00 1 января.

«Кит» работает до 20:00 31 декабря. 1 января в ТРЦ открывается только «Перекресток» с 13:00.

«Фан-Фан» работает 31 декабря до 19:00, «Магнит» на его площадке – до 22:00. 1 января – выходной, открыт будет только «Магнит».

«Veer Mall» работает до 20:00 31 декабря, 1 января открывается с 13:00.

«Алатырь» работает 31 декабря до 20:00, за исключением «Магнита», который будет торговать продуктами до 22:00. 1 января торговый центр не работает. Но «Магнит Экстра» открывается в 10:00, а кинотеатр – в 11:00.

«Академический» работает 31 декабря до 20:00, кроме «Магнита», который будет открыт до 22:00. 1 января в нем будут открыты только «Магнит» с 10:00 и кинотеатр с 12:00.