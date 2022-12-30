Исследование на грипп будет идти в том же режиме, как сейчас проводятся тестирования на COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область прошла пик заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом рассказали в региональном Роспотребнадзоре. При этом сам уровень заболеваемости остается высоким – на прошлой неделе зарегистрировано больше 69 тысяч новых случаев.

- Заболеваемость обусловлена циркуляцией всех респираторных вирусов, - рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева. – Вирусом гриппа болеют больше всего – 50% это вирус A(H1N1).

В связи с этим со среды, 28 декабря, в Свердловской области пациентов с признаками ОРВИ начали тестировать на грипп так же, как ранее тестировали на коронавирус. В первую очередь тестирование касается детей до 6 лет, взрослых старшего поколения и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

- Исследования будут в том же режиме, как сейчас проводятся тестирования на COVID-19, - объясняет Анжелика Пономарева. – Грипп - это серьезное инфекционное заболевание. Оно протекает тяжело, с серьезными осложнениями. Чтобы отделить грипп от ОРВИ или от COVID-19, чтобы правильно поставить диагноз и выписать лечение, необходимо правильно знать этиологический агент. Лечение гриппа и коронавируса различное. Назначив неправильное лечение, можно навредить пациенту.