На ВИЗе водитель маршрутки высадил пьяную пассажирку из автобуса и выбросил ее вещи

Автобус приехал на конечную остановку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурга водитель маршрутки №38 вызвал гнев пользователей соцсетей. Мужчина был вынужден высадить из салона нетрезвую женщину. Следом водитель также вышвырнул из салона ее вещи. Сама женщина едва стоит на ногах, ее сильно шатает. В конце концов, она поскользнулась и упала на дороге. Видео с места происшествия опубликовано в социальной сети «ВКонтакте» в паблике «Инцидент Екатеринбург».

Автор видео утверждает, что водитель вышвырнул женщину в нелюдном месте, а именно «в гаражах», и покинул остановку.

«КП-Екатеринбург» обратились за комментарием в компанию «Пегас», которая обслуживает маршрут №38. Как рассказали в организации, сотруднику, который выбросил вещи женщины, уже были применены санкции, а также с ним провели разъяснительную беседу.

- Пассажирка автобуса была нетрезвой, она спала всю дорогу. А когда автобус прибыл на конечную остановку «Радиоколледж», ее попросили забрать свои вещи и покинуть автобус. Сначала кондуктор пыталась ее уговорить выйти из салона. У водителя был конец смены, он также зашел в салон и попросил женщину выйти. Она в свою очередь стала вести себя агрессивно, нецензурно выражаться в адрес водителя и кондуктора. Камера зафиксировала, как пассажирка выходит из салона самостоятельно. Водитель выбросил ее вещи, за это к нему применили санкции, - рассказали «КП-Екатеринбург» в компании «Пегас».

Кроме того, как отметили перевозчики, диспетчеры вызвали нетрезвой женщине, которая не могла передвигаться самостоятельно, бригаду скорой помощи.

- Число конфликтов с нетрезвыми пассажирами в канун новогодних праздников значительно растет. У водителей также есть четкий регламент по времени, которому они должны следовать и не задерживаться на остановках. К сожалению, случаи агрессивного поведения со стороны нетрезвых пассажиров увеличиваются. В экстренных случаях как водители, так и кондукторы могут вызывать пассажирам скорую помощь. Каждый водитель проходит обучение, на котором ему выдают инструкцию, как действовать в подобных случаях, - подчеркнули перевозчики.

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