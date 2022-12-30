Девочка была одета в черный пуховик, коричневую шапку и коричневые дутыши (как на фото) Фото: группа во «ВКонтакте» «Полиция Новоуральска»

В Новоуральске пропала 12-летняя Екатерина Бахарева. Девочка ушла из дома на Чурина,1 вечером, 29 декабря и не вернулась. Ее поисками занимаются сотрудники полиции.

- Просим граждан оказать содействие! Комментарий или сообщение о возможном месте нахождения пропавшей, поможет значительно сократить время поиска, - сообщили в группе во «ВКонтакте» «Полиция Новоуральска».

Катя была одета в черный пуховик, коричневую шапку и коричневые дутыши. У девочки русые волосы по плечи, она среднего телосложения ростом около 158-160 сантиметров.

В полиции отметили, что школьница на профилактическом учете в МУ МВД России по ЗАТО г. Новоуральск и пос. Уральский не состояла и не состоит.

Если вы видели Катю, сообщите об этом в дежурную часть по телефону: 8 (34370)4-57-57.

Напомним, 29 декабря в Новоуральске завершили поиски двух 10-летних мальчиков, пропавших 28 декабря. Выяснилось, что они не вернулись домой потому, что хотели погулять. Детей нашли сотрудники полиции в подъезде одного из домов на улице Комсомольской. Там мальчики решили заночевать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Дома ждут пятеро детей»: что известно о 36-летней многодетной матери, пропавшей под Алапаевском. Раскрыты подробности исчезновения 36-летней матери пятерых детей, пропавшей неделю назад на Урале (подробнее)