Техника приехала в центр уральской столицы днем 17 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на проспекте Ленина срубили клены и тополя. Сразу несколько деревьев срезали на аллее возле Театра музыкальной комедии, техника приехала в центр уральской столицы днем 17 апреля.

- Выглядит это, конечно, не очень красиво: асфальт и бетонные стены домов, минимум зелени. Но я к этому отношусь как прагматик: понимаю, что рано или поздно их бы пришлось спилить, иначе эти ветки угрожали бы безопасности прохожих, - отметил читатель «КП-Екатеринбург» Алексей.

Некоторые деревья уже сгнили изнутри

В мэрии также подтвердили, что снесены были только аварийные деревья, их ветки угрожали повреждением торшера уличного освещения, падением на пешеходную зону и на трамвайную линию.

- В 2023 году будет рассмотрена возможность высадки новых деревьев на бульваре по проспекту Ленина с учетом ограничений, налагаемых расположением инженерных сетей, - уточнили в администрации.

Снесены были только аварийные деревья Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее в мэрии Екатеринбурга объяснили, как в городе будут ухаживать за деревьями. По словам специалистов, по новому регламенту, который был принят в прошлом году, подрезать будут только крону.

- Уход за зелеными насаждениями состоит из трех частей: обработки почвы, корней и кроны со стволом. Наиболее заметны для горожан манипуляции последнего типа. В основном этот вид ухода заключается в грамотной обрезке деревьев, - заявила главный специалист сектора зеленого хозяйства комитета благоустройства Елена Медведева.