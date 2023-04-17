В Екатеринбурге покажут фильм о микрокосмосе «Меня приводит в движение свет»

Фильм Светланы Быченрко покажут 22 апреля в кинотеатре «Синема Парк Алатырь». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Екатеринбурге покажут фильм российского кинорежиссера-документалиста Светланы Быченко «Меня приводит в движение свет». На счету автора десятки успешных проектов, которые выходят на экраны кинотеатров с 1996 года, и множество наград и премий, в том числе «ТЭФИ».

Последней работой Светланы стал фильм, оригинальное название которого A lumine motus. В кинотеатрах же его покажут под названием «Меня приводит в движение свет». Работа была снята еще в 2022 году, но премьеру назначили на апрель 2023 года.

- Оказалось, что наблюдать за миром цветов и насекомых интереснее, чем смотреть «Аватар». Мы совершили невозможное и показали, что у нас под носом находятся целые миры, - рассказывают авторы работы.

Во время просмотра этого кино, вы совершите некое путешествие в космос, но не в тот, что находится высоко в небе. Вы увидите то, что скрыто в лесной глуши под ногами. Этот микрокосмос можно заметить и прочувствовать, только находясь наедине с природой.

- При пристальном рассмотрении мы увидим, что растения так же, как и мы, борются, чувствуют, видят, и даже будто бы слышат. Что насекомые, лягушки, пауки — все со своим характером, и их жизнь так же наполнена событиями, как и наша. Мы все черпаем силы из одного источника… Это волшебное путешествие не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых, - говорится в описании фильма.

В Екатеринбурге фильм покажут 22 апреля в кинотеатре «Синема Парк Алатырь».