Синоптики рассказали, когда в Екатеринбург придет жара

Синоптики рассказали, ждать ли зноя в ближайшую неделю Фото: Алексей БУЛАТОВ

Апрель в этом году «радовал» уральцев непредсказуемостью. То у нас почти аномальная жара в начале месяца – хоть в легкой ветровке ходи, а не в привычном пуховике. То внезапно за вечер выпадает столько снега, что за окном будто опять декабрь с его сугробами установился. Когда же эти «качели» прекратятся и установится стабильная уральская жара? Этот вопрос мы адресовали специалистам «Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

- На этой неделе погода будет умеренная. Большого тепла мы не ожидаем, - прокомментировала «КП-Екатеринбург» главный синоптик ФГБУ «Уральское УГМС» Галина Шепоренко. – Но в целом температура повысится. В дневные часы ожидается от +8 до +13 градусов Цельсия. Ночная температура будет близка к 0 градусов вплоть до небольшого минуса. В целом погода будет близка к норме. После 20 апреля, ближе к 25 числу, скорее всего уже будет теплее.

Потепление может наступить после 25 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если говорить про ближайшие дни, то в Екатеринбурге во вторник, 18 апреля, ожидается небольшой мокрый снег ночью. Столбики термометров опустятся до -2 градусов, а днем поднимутся до +10. В среду, 19 апреля, осадков не ожидается. Столбики термометров ночью покажут до -5 градусов, а днем до +11. В четверг, 20 апреля, опять же осадков не будет. Ночью похолодает до -2, днем потеплеет до -12. Если же говорить про всю Свердловскую область, то во вторник из-за мокрого снега на дорогах может появиться гололедица. Поэтому автомобилистам следует быть внимательнее.