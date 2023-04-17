Коллекция посуды от Polaris для новых отношений с кухней

В коллекцию посуды входят сковороды, кастрюли, гейзерная кофеварка и ножи. Фото: компания Polaris

Весной всегда хочется обновлений. Мы знаем способ, как быстро и эффективно апгрейдить вашу кухню. Коллекция посуды от Polaris PRO collection оживит интерьер стильным дизайном, а процесс готовки сделает легким и приятным. В коллекцию посуды входят сковороды, кастрюли, гейзерная кофеварка и ножи – то есть все основные предметы, которые нужны на кухне. Коллекция выдержана в одном лаконичном стиле и отвечает современным требованиям.

Среди сковород есть спектр всего необходимого: вок, блинная сковорода, а также глубокие сковороды диаметром от 20 до 28 см. Можно подобрать любые комбинации. Главное – тушение и жарка будет происходить быстрее и с минимальным количеством масла. Теперь так просто приготовить блинчики, которые всегда получаются, или сочное рагу с сохранением консистенции продуктов.

Фото: компания Polaris

В коллекции предусмотрены две кастрюли с крышкой, размером 20 и 24 см. Это самые популярные объемы, которые подойдут для супа или приготовления вторых блюд. Сковороды и кастрюли сделаны из прочного алюминия с трехслойным антипригарным покрытием, что позволяет равномерно распределять масло. А это значит, что блюдо не подгорит. Эргономичная бакелитовая ручка с покрытием Soft touch не скользит, и ее удобно держать в руке. Посуда подходит для всех типов плит, включая индукционные.

Почувствуйте себя шефом на собственной кухне благодаря набору из трех самых «ходовых» ножей, в который входит нож для чистки и резки, универсальный и поварской ножи. Все для эффективной работы: клинки предметов сделаны из нержавеющей стали, а лезвия обладают двусторонней заточкой. Особую прочность и долговечность ножей обеспечивает трехэтапная технология закаливания.

Фото: компания Polaris

Сердце коллекции – гейзерная кофеварка, которая подарит атмосферный процесс заваривания любимого напитка. Кофеварка Polaris PRO collection 6C может приготовить 300 мл кофе. Прибор также работает на всех видах плит.

Да, эта коллекция отлично подойдет и для подарка: Polaris упаковал каждый предмет коллекции в отдельные подарочные коробки.

Рекламодатель: компания Polaris