«Я тебе голову оторву!»: отец избитого в лифте 13-летнего мальчика рассказал о состоянии сына

Мужчина напал на 13-летнего мальчика в лифте из-за собаки. Фото: предоставил отец ребенка

В Екатеринбурге мужчина напала на 13-летнего подростка с собакой. Инцидент произошел 13 апреля в лифте многоэтажного дома в Академическом районе города. На записях с камер наблюдения видно, в лифт забегает собака, следом за ней подросток. В этот момент мужчина, стоявший в лифте начинает бить животное по морде. Подросток, защищая пса, берет его на руки и пытается закрыться от ударов.

НАПИСАЛИ ЗАЯЛЕНИЕ

- Сын зашел в лифт, но не зафиксировал трос у поводка, и наша собака резко подбежала к собаке соседа, который вместе с ней уже стоял там. Мой сын сразу взял щенка на руки и прижал его к себе, а сам опустил голову. Этот (имея ввиду соседа, - Прим. Ред.) тут же накинулся на сына с кулаками, стал бить по руке его и по морде собаку. Кричал: «Я и тебе и твоей собаке голову оторву! Мою собаку нельзя трогать!». При этом по видео с камер наблюдения видно, что наш щенок – не агрессивный. Когда мужчина его бил, он не огрызался в ответ, - описывает «КП-Екатеринбург» ситуацию отец ребенка.

После случившегося мужчина начал снимать школьника на телефон. Выбежав на улицу, мальчик тут же сообщил обо всем своим родителям.

Мужчина начал снимать мальчика на телефон. Фото: предоставил отец ребенка

- Мы с сыном запросили в управляющей компании записи с камер наблюдения, по ним посмотрели, в какой квартире живет сосед, пошли к нему, но его не оказалось дома. После этого мы обратились к участковому подразделения по делам несовершеннолетних, зафиксировали побои – у сына был сильный ушиб руки, он не мог ей шевелить, - продолжает мужчина.

В полиции по заявлению семьи проводят проверку.

НАПАЛ С ГАЗОВЫМ БАЛЛОНЧИКОМ НА ОТЦА

Вечером в тот же день отец вместе с сыном еще раз попытались поговорить с соседом.

- Он открыл дверь, пожал мне руку, при этом был в крайне нетрезвом состоянии. Как только я стал спрашивать о произошедшем и показывать ему видео, он начал крыть меня матом, а потом достал перцовый баллончик и брызнул мне в лицо. Сыну пришлось уводить меня под руки, потому что ожог был настолько сильный, что я не то что идти не мог, а дышал с трудом, - рассказывает житель Академического.

Наутро мужчина обратился в полицию. В ведомстве «КП-Екатеринбург» подтвердили, что по факту причиненных травм ребенку и его отцу проводят проверку.

- Заявление законного представителя ребенка зарегистрировано в отделе полиции №8. Служба участковых проведет тщательную проверку по факту агрессивного поведения мужчины, - сообщили в ОГИБДД УМВД по Екатеринбургу.

Мужчине не понравилось, что собака мальчика резко подбежала к его собаке. Фото: предоставил отец ребенка

По словам отца ребенка, сейчас мальчик чувствует себя лучше, рука почти не болит, но эмоционально школьник все еще сильно подавлен.

- Первую ночь сын вообще не мог уснуть. Сейчас спит тревожно, боится с собакой выходить на улицу. Он впервые столкнулся с такой агрессией, - говорит папа 13-летнего мальчика.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Видео с камер наблюдения, на которое попал момент избиения, разлетелось в сети и вызвало бурный отклик у местных жителей. Многие из них в чате владельцев домашних животных пожаловались на родителей 13-лтемальчика, и на его собаку. Их цитаты опубликовали в telegram-канале «Новости Академического».

- Да, причем, как выяснилось, эта собака уже кусала женщину из этого же подъезда, так же, в лифте, - пишут местные жители. - С родителями пацана соседи провели беседу, но они продолжили отпускать собаку на прогулку с мальчиком, который с ней не справляется. Более того, мальчик все время в телефоне, собака на разблокированной рулетке фактически в свободном полете. Вот и результат. Поведению мужчины ни в коем случае нет оправдания, но, не все так однозначно.

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