Жительница Нижнего Тагила, обвинившая бывшего ухажера в издевательствах, нашла в квартире «закладки» с ртутью

Юлия считает, что бывший сожитель мог прийти к ней в квартиру. Фото: соцсети Юлии Киприяновой / скриншот видео

Жительница Нижнего Тагила Юлия Киприянова вновь подозревает бывшего молодого человека в издевательствах. Ранее, «КП-Екатеринбург» рассказывали историю отношений бывших возлюбленных. По словам Юлии, после расставания Александр Елисеев докучал ей своими внезапными визитами, а также разбивал ей телефон, портил автомобиль.

Юлия не сразу обнаружила ртуть за батареей. Фото: предоставила Юлия Липинская

Очередное происшествие в ее квартире Юлия также связывает с визитом бывшего. Днем, 15 апреля, она вернулась в квартиру и увидела, что был откручен шланг от стиральной машины. Также, по словам Юлии, она обнаружила за батареей ртутную закладку. Опасное вещество было прикреплено с внутренней стороны.

- Комплект ключей от квартиры есть только у меня, родителей и брата. Шланг был нарочно откручен. Когда я пришла домой, в квартире был потоп, вода просочилась к соседям. Как только я избавилась от воды, то увидела, что с батареи что-то капает. Жидкость собиралась в металлические шарики. Я позвонила брату, папе, спросила, что это могло быть. Они подтвердили – ртуть. Я позвала старшего по дому, он нашел за батареей специально собранную закладку с ртутью. Потом он обнаружил еще вторую. Мы вместе вызвали полицию, - рассказала «КП-Екатеринбург» Юлия Киприянова.

Юлия вызывала спецслужбы, чтобы убрать опасное вещество. Фото: предоставила Юлия Липинская

В пресс-группе полиции Нижнего Тагила подтвердили, что Юлия Киприянова обращалась за помощью. Также, по их словам, Юлия не стала давать никаких официальных объяснений ситуации без юриста.

- По обращению гражданки Киприяновой в отделе полиции №20 МУ МВД России «Нижнетагильское» проводится проверка. Изъятое вещество направлено на исследование для определения химического состава, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-группе полиции Нижнего Тагила.

Появление отравляющего вещества в квартире Юлия связывает с тем, что бывший ухажер – Александр Елисеев мог вновь приревновать ее.

- Я меняла замки в квартире в мае 2022 года. Но я считаю, что бывший смог сделать копию новых ключей, - уверяет Юлия. - Летом 2022 года Саша приехал в деревню к моим родителям и сказал, что он виноват в ДТП с моим участием. Обещал покрасить машину бесплатно. В салоне автомобиля лежали ключи от квартиры. Автомобиль он так и не покрасил.

Также, по словам Юлии, на ее телефон, который лежал в квартире пришли сообщения от бывшего.

- Этот телефон зарегистрирован на номер, который никто не знает даже. В воскресенье я получаю яростные сообщения с ревнивым посылом от Александра Елисеева о том, что в моей квартире кто-то ночевал, - говорит Юлия.

Представитель интересов Юлии Киприяновой – юрист Юлия Липинская считает, что женщина находится в опасности. В планах у нее – составить обращение к главе СК России – Александру Бастрыкину.

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