«Выиграла корону к юбилею»: чемпионка по бодибилдингу из Екатеринбурга впервые приняла участие в конкурсе красоты и победила

Екатерина отметила, что на конкурсе не испытывала волнения. Фото: предоставила Екатерина Рыкова

Фитнес-тренер и бодибилдер Екатерина Рыкова из Екатеринбурга завоевала титул главной красавицы конкурса «Топ-модель», который проходил в Сочи. Финал состоялся еще 24 декабря. Екатерина завоевала спортивные титулы и была становилась чемпионкой России, Европы, Arnold Classic. Она была признана двукратной чемпионкой Урала и Сибири… но титула королевы красоты у нее никогда не было.

- Я в мире фитнеса уже 15 лет. В турнирах, которых я побеждала, получала титулы была такая «мужская» энергетика. У меня были четкие цели, которых я стремилась достигнуть. На этих состязаниях чувствуешь себя этакой машиной, которая тягает железо, стремится, как бык к красной тряпке, - говорит спортсменка. – А на конкурсе красоты, я почувствовала нежность, мягкость, женственность. Впервые вышла на сцену не с целью быть первой. Я вообще забыла о том, что можно побеждать. Наслаждалась процессом и была сама собой.

Екатерина подготовила авторскую песню для финала. Фото: Дина Буланова

За прошедшие три недели конкурса Екатерина пополнила свое портфолио профессиональными фотоснимками, познакомилась с творческими и яркими людьми. В программе также были СПА-дни, спорт, йога и консультации экспертов по питанию. Не обошлось без мастер-классов по дефиле. Для финала Екатерине предстояло выбрать несколько образов.

- Как когда-то говорила Коко Шанель: «Женщину в шляпе забыть невозможно». Я единственная, кто надел шляпку на один из выходов во время самопрезентации. Также я выходила в коротком красном платье, украшенном пайетками. На финале я была единственной, кто надел красное платье. К образу конечно же красная помада, - смеется Екатерина. – Для творческого конкурса я выбрала нежный образ в белой рубашке в пол, заплела косы. На моей голове был цветочный венок. Получился такой светлый и очень душевный образ. И главное неожиданный для жюри и зрителей.

Участницы конкурса пополнили свое портфолио снимками от профессионалов. Фото: Дина Буланова

Помимо эффектных образов Екатерина записала песню, которую придумала еще летом, когда была в Екатеринбурге.

- У меня уже был текст песни. Но ее я нигде не презентовала. А тут подумала и решила, что настал тот час, когда надо дать выход своей творческой энергии. Мы поехали к нашему другу в студию, записали трек, свели его. Так появилась моя лирическая композиция, под названием «Благодарю». Когда я ее исполнила в финале конкурса, то ко мне подходили зрители и говорили, как их до слез тронула композиция.

Екатерина стала тринадцатой участницей конкурса. Фото: Дина Буланова

Победа стала для Екатерины неожиданностью. Главной «Топ-модели» вручили эксклюзивную корону, ленту, подарки от спонсоров, украшения. Также Екатерине предоставили возможность участвовать в международном конкурсе красоты в Таиланде.

- Жюри единогласно выбрали меня. Побеждать всегда приятно! Так и получилось, что я выиграла корону к юбилею. В феврале мне исполнится 35 лет, - отметила победительница. – Нам вручили много подарков, среди них сертификаты на обучение по постановке голоса, эфир на радио, печать в журнале, аренда кабриолета, наборы косметики. Особенно удивил браслет от ювелиров. На нем была надпись «Никогда не сдавайся». Это точно про меня. Я очень красиво завершила свой 2022 год. Очень рада, что поучаствовала в этом конкурсе!

Екатерина на протяжении трех недель готовилась к финалу. Фото: Дина Буланова

Сейчас красавица с мужем и дочкой прилетела в родной Екатеринбург. Новогодние праздники Екатерина будет встречать в окружении близких.

Екатерина получила возможность поучаствовать в международном конкурсе красоты. Фото: Дина Буланова

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