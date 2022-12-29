Мечты сбываются: школьник из Екатеринбурга на полчаса стал пилотом самолета

Мечту школьника исполнили на акции "Елка желаний" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подросток из Екатеринбурга Саша Гусельников увлекается авиацией с раннего детства и мечтает стать пилотом. В этом году 17-летний мальчик написал о своей мечте на всероссийской акции «Елка желаний». Мечта Александра не осталась незамеченной. Поэтому в Волонтерском центре РМК быстро связались с «Уральскими авиалиниями», где с радостью согласились исполнить желание подростка.

- Мы очень рады воплотить мечту Александра. Сразу же откликнулись, назначили дату и время. Все-таки наш официальный девиз: «Ваши мечты - наши крылья», - рассказывает «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь «Уральских авиалиний» Вера Гасникова.

Саше рассказали об истории авиации в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Будущего летчика повели на летательный тренажер. Это внушительного размера аппарат, который практически полностью имитирует реальный полет в кабине пилота. Совпадение с реальностью – 95%, говорят инструкторы.

- Тренажер полностью повторяет самолет и воспроизводит все погодные условия. Он состоит из подвижной системы, системы визуализации, звукового воспроизведения при помощи компьютеров, - объясняет руководитель тренажерного комплекса Николай Харитонов.

Подросток познакомился с историей гражданской авиации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Здесь и кресло, и точно такое же шасси, проще говоря, все кнопки и рычаги на месте, как и в реальном самолете. При взлете и посадке даже уши закладывает точно так же, а внутри кабины действительно создается ощущение полета на огромной скорости.

После краткого инструктажа Александр сел на место второго пилота. Рядом полетом управляет пилот-инструктор Владимир Назарко. Решили начинать взлет из аэропорта Анталии.

Полет проходил в тренажере Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парень заметно волнуется, ведь возможность поднять самолет в воздух и управлять им над горами и морем предоставили ему. Под чутким руководством все отлично удается. Посадить самолет, правда, оказалось намного сложнее.

- Это было непередаваемо! Я даже не ожидал, что такое вообще бывает. Подобрать слов и описать, насколько все прошло шикарно, у меня не получается. Поначалу, когда я оставлял заявку на «Елку желаний», то не думал, что меня это коснется. Итог такой, что главное – верить, - сразу после полета делится впечатлениями Саша.

Тренажер полностью повторяет реальный самолет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свое мастерство школьник оценил на 7 баллов из 10. Говорит, что с непривычки очень устал. Инструктор его подбадривает, считает, для первого раза Саша справился отлично.

- Лет в 10 откуда-то взялась безумная любовь к авиации. Начал усиленно и досконально все это дело изучать. Скачал на компьютер себе симулятор полета, но это, естественно, не сравнится с тренировкой здесь, - делится с «КП-Екатеринбург» Александр.

Саша самостоятельно управлял полетом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас Саша учится в 11 классе, он в многодетной семье самый старший. Впереди у него самое сложное: подготовка и сдача итоговых экзаменов, к которым он усиленно готовится. Говорит, что все схвачено, осталось подтянуть здоровье и держать тело в спортивной форме: отбор в пилоты очень строгий.

Инструкторы уже дали подростку наставление: учить английский язык, знать физику и математику, следить за здоровьем, но не заниматься опасными видами спорта. Саше передали подарок на Новый год со словами, что непременно ждут его уже в статусе летчика.

Полетом руководил инструктор Фото: Алексей БУЛАТОВ

Акция «Елка желаний» существует уже несколько лет. Стать ее участниками могут дети из многодетных или малообеспеченных семей, а также дети с инвалидностью. Третий год подряд представителем проекта в Свердловской области становится Волонтерский центр РМК.

Недавно на акции «Елка желаний» исполнили мечту других уральских ребят. Пятилетний Вова и четырехлетний Женя Кучеровы мечтают стать полицейскими. Заветный шарик с желанием с елки снял представитель Президента в УрФО Владимир Якушев. Мальчиков прокатили на настоящей патрульной машине.