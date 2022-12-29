Новогодние маршруты по столичным высоткам

Фото: Мостуризм

Москва — это сотни достопримечательностей, среди которых особое место занимают сталинские высотки. Зимой из их окон открываются живописные виды на заснеженный мегаполис, а внутри — звучит музыка, крутится кино и происходит еще много интересного.

Фото: Мостуризм

Легендарных сталинских высоток в Москве семь, хотя по плану 1947 года их должно было быть восемь. Самая высокая — в Зарядье — так и не была построена, но на ее фундаменте в 1960-е возвели гостиницу «Россия». В 2006-м здание снесли, а на его месте разбили парк «Зарядье» — сейчас это крупнейшее общественное пространство в столице. Отсюда, с Парящего моста, открывается живописный вид на реку и знаменитую высотку на Котельнической набережной, где расположен кинотеатр «Иллюзион».

Фото: Мостуризм

Полюбоваться открыточными видами на центр города можно и с крыши высотки на Комсомольской площади. Но лучшая панорама Москвы — на смотровой площадке возле главного здания МГУ на Воробьевых горах.

Фото: Мостуризм

Отсюда по канатной дороге можно за считанные минуты переправиться на другой берег Москвы-реки, к спорткомплексу «Лужники». С этой стороны университет выглядит особенно эффектно, особенно в вечернее время, когда включается подсветка. Не забудьте сделать селфи и поделиться праздничным настроением с друзьями.

Фото: Мостуризм

За гастрономическими и музыкальными впечатлениями отправляйтесь в небоскребы делового центра «Москва-Сити». На 58-м этаже башни «Империя» в декабре дают рок-концерты с популярными композициями 1970-90-х. На 89-м этаже комплекса «Федерация» находится фабрика мороженого и шоколада. Здесь также устраивают тематические музыкальные вечера. Рядом располагаются музей, смотровая площадка, ресторан, магазин. Для детей организуют ежедневные анимационные программы. Юных посетителей фабрики научат делать сладких полимерных червячков, тягучие слаймы и шоколадные бомбочки.

Фото: Мостуризм

Выбирайте, какая высота вам больше по душе, и получайте яркие впечатления — их хватит надолго. Всю информацию о главных событиях Москвы накануне Рождества можно найти на туристическом портале Discover Moscow.