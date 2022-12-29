Газ пришел в дома уральцев! ГАЗЭКС сдал в рекордные сроки новый объект по президентской программе

Министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов и ген. директор ГК ГАЗЭКС Валерий Боровиков открыли новый объект газовой инфраструктуры в Ревде. Фото: пресс-служба ГК ГАЗЭКС

Газовики регионального оператора ГК ГАЗЭКС тянули сюда 11 км новых газовых сетей с апреля 2022 года.

Крупнейшая компания ГАЗЭКС строит газовые сети почти по всей области. Ревда стала очередным результатом реализации больших проектов на Урале.

Генеральный директор ГК ГАЗЭКС Валерий Боровиков рассказал:

– Помимо микрорайона Биатлон в Ревде завершаются еще два проекта. В 2023 году будут сданы газопроводы в микрорайонах Юго-Западном и Петровские дачи для еще около 700 домовладений. Полмиллиарда рублей будет инвестировано за полгода.

ЖИТЕЛИ МОГУТ СМЕЛО ПОДАВАТЬ ЗАЯВКИ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ГАЗУ

Далее жители сами выберут подрядчика, который проведет газовую трубу в дом. Могут обратиться и в ГАЗЭКС.

Последние 30 лет мы применяем стандартные технологии. Пришли и новые технологии, которые связаны с безопасностью и безаварийностью работы газовых сетей. Причем мы устанавливаем отечественное оборудование, в том числе произведенное в Свердловской области.

В среднем работа по оборудованию газовой системы внутри дома обходится жителям около 100-115 тысяч рублей. Все зависит от дополнительных затрат внутри помещений.

Исполнительный директор ГК ГАЗЭКС по Западному округу Павел Рублев дополнил:

– Проект этого газопровода был подготовлен местной администрацией в прошлом году. Жители были в ожидании этого объекта. Да и на ближайших улицах, где уже есть газ, давления раньше не хватало. Теперь мы выравниваем давление в газопроводе, и там перебоев не будет.

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов вместе с представителями ГК ГАЗЭКС торжественно открыл объект:

– Около года реализуется программа социальной газификации, инициированная Президентом РФ Владимиром Путиным. Основана она на том, что ко всем границам домовладений населенных пунктов, где уже есть газ, газовая труба подводится бесплатно.

У нас в области потенциально 77 тысяч таких домов. Их них планируем подвести газ к 67 тысячам домовладений до конца 2024 года.

Из этих 67 тысяч уже более чем к 50 тысячам газ подведен – создана техническая возможность. То есть около 57% от плановых работ сделано за год с небольшим. Это свидетельство того, что программа социальной газификации в Свердловской области идет активно.

Сейчас подано почти 57 тысяч заявлений, около 40 тысяч договоров заключено. Темпы строительства газовых сетей увеличились более чем в три раза.

ДЕЛО ЗА ГРАЖДАНАМИ – ПОДКЛЮЧАТЬСЯ.

Не случайно на прошлой неделе губернатор подписал постановление, которое увеличивает объем субсидий льготникам на догазификацию – с 70 тысяч рублей до 100 тысяч рублей. Это средства областного бюджета, и они уже предусмотрены на 2023 год.

По потенциалу газификации Свердловская область уверенно входит в пятерку лучших регионов страны. Колоссальную работу делают газовики.

Глава ГО Ревда Татьяна Клепикова поздравила горожан, к домам которых подвели газовые сети:

– Это знаковое событие для города! Еще 99 домовладений получили возможность подключиться к газу. Жители района Биатлона давно мечтали об этом и обращались с этим вопросом в администрацию. Муниципалитет сделал проект, и ГАЗЭКС в кратчайшие сроки реализовал его. На подходе – еще два проекта в двух районах.

В дом Антониды Нурулиной газ пришел на год раньше. Фото: пресс-служба ГК ГАЗЭКС

Жительница Антонида Нурулина ахнула, увидев на пороге своего дома с десяток журналистов. Она поделилась радостью – теперь в ее дом пришел долгожданный газ.

– Мы сделали заявку на газификацию в 2020 году, – рассказала она. – Обещали провести в 2024 году, а сдали и подключили раньше. Затраты на подключение обошлись нашей семье в сумму чуть меньше 100 тысяч рублей. Мы не льготники, поэтому субсидией не воспользовались. Но затраты окупятся сторицей. С газом жить лучше и легче. Электричество – дороже.

Газовая плита на кухне Антониды Нурулиной зажглась коронами голубого огня. «Ура! С наступающим Новым годом!» – от души поздравили мы хозяйку очередного газифицированного дома.