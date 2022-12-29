Военные ЦВО исполнили мечту школьницы и показали ей армейский вертолет

Девочка любит вертолеты. Фото: пресс-служба ЦВО

В Екатеринбурге ВРИО командующего войсками Центрального военного округа генерал-майор Александр Линьков исполнил новогоднюю мечту школьницы. Девочка хотела побывать на борту настоящего военного вертолета. И осуществить экскурсию в кабину пилота помогла ежегодная акция «Елка желаний». Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Девочке провели экскурсию на военном аэродроме Кольцово. Ей показали, как устроен армейский вертолет, дали примерить летный шлем. И конечно же, посидеть в кабине. Словом, почувствовать себя пилотом. Также военные ЦВО рассказали ей о том, для чего предназначены приборы на борту. Школьница была рада, что ее мечта наконец-то осуществилась.

- Мне нравятся вертолеты, поэтому я загадала это желание. Тут много всего. Например, если нажать на кнопку какую-нибудь, может что-то произойти, - рассказала школьница Интизор Абужонова.

Фото: пресс-служба ЦВО

Предновогоднее мероприятие также было проведено для того, чтобы поддержать детей военнослужащих, которые находятся в зоне спецоперации.

Ранее в Екатеринбурге исполнили мечту двух мальчиков, которые вместе с полицейскими прокатились на настоящей патрульной машине. Дети рассекали по улицам в авто с мигалками.

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