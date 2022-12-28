На патрульной машине с мигалками: в Екатеринбурге исполнили мечту мальчиков, загадавших Деду Морозу стать полицейскими

Пятилетний Вова и четырехлетний Женя Кучеровы обожают играть в полицейских Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пятилетний Вова и четырехлетний Женя Кучеровы обожают играть в погони и «ловить преступников». Ребята забывают обо всем, когда представляют себя в роли полицейских, которыми они мечтают стать, когда вырастут. Но мальчики даже представить не могли, что так скоро окажутся в настоящей патрульной машине и проедут в ней по городу с мигалками.

Ребят встретил Дед Мороз Фото: Алексей БУЛАТОВ

Родители братьев Владимир и Ольга подали заявку на «Елку желаний», и вскоре им позвонили, чтобы сообщить радостную новость. Шарик с желанием ребят вытянул полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. Вместе с сотрудниками полиции он исполнил мечту Вовы и Жени.

- Мальчишки целыми днями играют в полицейских. Один в роли преступника, второй его ловит, потом меняются, - улыбается Ольга Кучерова. - Но я даже не думала, что наше желание так быстро сбудется!

Мальчиков одели как инспекторов ГИБДД Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вова и Женя передали привет родителям по рации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Родители привезли ребят к центру ГУВД по Свердловской области. Мальчиков встретил и поздравил вышедший из патрульной машины Дед Мороз. Вову и Женю посадили за руль, включив сирену и мигалки. По рации мальчики смогли передать привет маме с папой.

- Сначала ребята даже не поняли ничего. Когда мы только приехали, удивленно спросили: «Нас что за решетку посадят?», - смеясь, передает слова сыновей Владимир Кучеров.

Сотрудники ГИБДД также отвезли Вову и Женю в центр кинологической службы.

Ребят отвезли в кинологический центр Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мальчики проехали в патрульной машине с мигалками Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мальчики смогли погладить собак Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ребятам показали, как дрессируют служебных собак и подарили мальчикам игрушечные патрульные машины. До этого момента Вова и Женя стеснялись и даже испуганно смотрели на все вокруг, то после подарков не смогли удержаться и оба расплылись в улыбке.

Мечты должны сбываться Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Я думаю, мальчики еще долго будут рассказывать нам, а потом ребятам и воспитателям в садике о том, что с ними сегодня было. Мне так приятно, что нашу мечту исполнили. Столько людей от работы отвлеклись. Спасибо огромное! - сияет Ольга Кучерова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Екатеринбурге стартовала новогодняя акция «Елка желаний». Рассказываем, какие желания загадывают дети и как принять участие в благотворительной акции (подробнее)

Медленно умирал: волонтер помогла 74-летней пенсионерке спасти сына от рака. Уральский волонтер помогла 74-летней пенсионерке спасти сына от рака (подробнее)

Спел «Я русский» на языке жестов: уральский фанат покорил сердце SHAMAN. SHAMAN встретился со слабослышащим фанатом на Урале и вернул ему деньги за билет на концерт (подробнее)

«Гуляли с кислородными баллонами»: как живет мальчик, рожденный весом 560 граммов. Свердловчанка рассказала, что спасло ее сына, рожденного весом 560 граммов (подробнее)