На патрульной машине с мигалками: в Екатеринбурге исполнили мечту мальчиков, загадавших Деду Морозу стать полицейскими

Пятилетний Вова и четырехлетний Женя Кучеровы обожают играть в полицейских
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пятилетний Вова и четырехлетний Женя Кучеровы обожают играть в погони и «ловить преступников». Ребята забывают обо всем, когда представляют себя в роли полицейских, которыми они мечтают стать, когда вырастут. Но мальчики даже представить не могли, что так скоро окажутся в настоящей патрульной машине и проедут в ней по городу с мигалками.
Ребят встретил Дед Мороз
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Родители братьев Владимир и Ольга подали заявку на «Елку желаний», и вскоре им позвонили, чтобы сообщить радостную новость. Шарик с желанием ребят вытянул полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. Вместе с сотрудниками полиции он исполнил мечту Вовы и Жени.
- Мальчишки целыми днями играют в полицейских. Один в роли преступника, второй его ловит, потом меняются, - улыбается Ольга Кучерова. - Но я даже не думала, что наше желание так быстро сбудется!
Мальчиков одели как инспекторов ГИБДД
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Вова и Женя передали привет родителям по рации
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Родители привезли ребят к центру ГУВД по Свердловской области. Мальчиков встретил и поздравил вышедший из патрульной машины Дед Мороз. Вову и Женю посадили за руль, включив сирену и мигалки. По рации мальчики смогли передать привет маме с папой.
- Сначала ребята даже не поняли ничего. Когда мы только приехали, удивленно спросили: «Нас что за решетку посадят?», - смеясь, передает слова сыновей Владимир Кучеров.
Сотрудники ГИБДД также отвезли Вову и Женю в центр кинологической службы.
Ребят отвезли в кинологический центр
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Мальчики проехали в патрульной машине с мигалками
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Мальчики смогли погладить собак
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Ребятам показали, как дрессируют служебных собак и подарили мальчикам игрушечные патрульные машины. До этого момента Вова и Женя стеснялись и даже испуганно смотрели на все вокруг, то после подарков не смогли удержаться и оба расплылись в улыбке.
Мечты должны сбываться
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Я думаю, мальчики еще долго будут рассказывать нам, а потом ребятам и воспитателям в садике о том, что с ними сегодня было. Мне так приятно, что нашу мечту исполнили. Столько людей от работы отвлеклись. Спасибо огромное! - сияет Ольга Кучерова.
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