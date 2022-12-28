Она сказала «да»: в Екатеринбурге спортивный судья сделал предложение любимой во время баскетбольного матча

Алексей сделал предложение во время матча в Екатеринбурге. Фото: БК "Уралмаш"

В Екатеринбурге под Новый год случилась сказочная история. Во время матча по баскетболу между командами «Уралмаш» и «Динамо» из Владивостока одной из зрительниц сделали предложение. Случилось это 27 декабря.

Как оказалось, на поле в костюме талисмана уральской команды Саши с Уралмаша вышел, чтобы встать на колено, судья. Алексей Гагарин рассказывает, что к сюрпризу готовились заранее.

- Я спортивный судья по баскетболу. Езжу по России, обслуживаю чемпионаты. Так как я не первый год работаю, а под Новый год выдалась такая возможность, я решил сделать сюрприз. Подговорил друга раздать флаеры, чтобы девушку обязательно пригласили на поле во время конкурса мэд шот. Это помогло создать ощущение, что все взаправду, - рассказывает Алексей Гагарин.

У Алексея было время переодеться в ростовую куклу Саши с Уралмаша во время большого перерыва. Все это время Яну, так зовут невесту, развлекал на поле ведущий. А затем ее любимый встал на колено и снял шлем. Яна сказала заветное «да»!

Свадьбу пара планирует в красивую дату. В задумках, делится Алексей, сыграть торжество 23 июня: 23.06.23. Ну а пока Яна и Алексей готовятся к встрече Нового года.

Прошедший матч стал подарком не только для невесты. Баскетболисты БК «Уралмаш» обыграли в финальном матче уходящего года «Динамо» из Владивостока. Это стало решающей победой: благодаря ей спортсмены сыграют с сильнейшей командой «Зенит» из Петербурга. Матч пройдет в Екатеринбурге 25 января.