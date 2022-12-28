Адвокат сообщил о задержании отца троих детей, убитых матерью в Екатеринбурге

Как оказалось, мужчина был задержан еще в первый день Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге задержали мужа женщины, которая убила своих троих детей. Напомним, что трагедия произошла 26 декабря в квартире ЖК «Бажовский», жертвами собственной матери стали двое мальчиков 15 и 10 лет, а также шестимесячная девочка.

Свой поступок родственникам в СМС она объясняла тем, что в детей якобы «вселились бесы».

Как оказалось, мужчина был задержан еще в первый день, сначала он уехал с места преступления, однако вскоре его все-таки привезли в уральскую столицу.

Адвокат женщины предполагает, что муж мог накачать ее наркотиками. По его словам, сейчас она чувствует себя нормально и раскаивается.

Адвокат женщины предполагает, что муж мог накачать ее наркотиками Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Что творилось в эти дни - непонятно. Хороводы какие-то водили, песни пели. Из-за бесов. Ее заставлял муж. Соседи слышали крики. Какие-то видения были, сейчас говорит, что нет, восстановилась, - рассказал Олег Грязютин.

Примечательно, что в анализах 37-летней Анастасии Петровой нашли следы наркотического вещества, в день преступления ее в невменяемом состоянии доставили в наркологический диспансер.

Добавим, что возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух или более малолетних» (ч.2, ст.105 УК РФ). Ей грозит до 20 лет лишения свободы, именно сегодня, 28 декабря Анастасии Петровой изберут меру пресечения. Вскоре следователь Михаил Коуров опроверг его задержание.

- Мужчина не задержан, он проходит в качестве свидетеля, - отметил он.