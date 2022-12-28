«Синара-Девелопмент» построит очистные сооружения в городе Арамиль

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Компания «Синара-Девелопмент» подписала договор генерального подряда на строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в уральском городе Арамиль. Право на его заключение компания получила, одержав победу в открытом конкурсе, проведенном АО «Водоканал Свердловской области».

Проект реализуется в рамках концессионного соглашения, заключенного в октябре 2022 года между администрацией Арамильского городского округа и Водоканалом региона при участии Правительства Свердловской области.

Действующая система канализационных стоков в городе не соответствует современным требованиям. За время ее работы поменялся состав и количество сточных вод. Новый комплекс производительностью пять тысяч кубометров в сутки позволит привести стоки в нормативное состояние.

«Синара-Девелопмент обладает необходимыми компетенциями, а также опытом строительства масштабных инфраструктурных объектов в регионах присутствия. Уверен, что стратегически важный объект в городе Арамиль будет построен в полном соответствии с проектной документацией и в строго установленные сроки: проведение строительно-монтажных работ – 13 месяцев, пробная эксплуатация – 6 месяцев», - сказал генеральный директор компании Тимур Уфимцев.

Возведение очистных сооружений в городе Арамиль ведется в рамках национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Экология».