В Екатеринбурге семьям погибших мобилизованных выплатят по 30 тысяч рублей

Семьям погибших военнослужащих из Екатеринбурге положена единовременная выплата Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о выплате из городской казны по 30 тысяч рублей семьям мобилизованных, погибших во время проведения специальной военной операции. Соответствующий документ официально опубликован и вступил в силу. Эта сумма является единовременной выплатой от администрации Екатеринбурга.

Для получения выплаты необходимо соблюдение ряда условий:

1. Заявитель должен быть членом семьи погибшего военнослужащего – супругой, родителем, ребенком, дедушкой или бабушкой, если дедушка или бабушка являлись опекунами не менее трех лет.

2. Заявитель должен иметь регистрация по месту жительства или пребывания в Екатеринбурге

3. Обратиться за выплатой нужно в течение календарного года со дня гибели военнослужащего.

В заявлении нужно указать степень родства с погибшим военнослужащим, реквизиты счета. Также нужно предъявить паспорт, документ, подтверждающий факт гибели военнослужащего в ходе СВО, документ, подтверждающий прохождение военной службы по мобилизации, документы, подтверждающие родство с военнослужащим.

Информация о выплатах участникам специальной военной операции в Екатеринбурге и Свердловской области – по ссылке.

Постановление подписал Глава города Алексей Орлов. Фото: официальный сайт администрации Екатеринбурга

Фото: официальный сайт администрации Екатеринбурга