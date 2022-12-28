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Общество28 декабря 2022 7:50

В Екатеринбурге семьям погибших мобилизованных выплатят по 30 тысяч рублей

Документ об этом подписал мэр Алексей Орлов
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Семьям погибших военнослужащих из Екатеринбурге положена единовременная выплата

Семьям погибших военнослужащих из Екатеринбурге положена единовременная выплата

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о выплате из городской казны по 30 тысяч рублей семьям мобилизованных, погибших во время проведения специальной военной операции. Соответствующий документ официально опубликован и вступил в силу. Эта сумма является единовременной выплатой от администрации Екатеринбурга.

Для получения выплаты необходимо соблюдение ряда условий:

1. Заявитель должен быть членом семьи погибшего военнослужащего – супругой, родителем, ребенком, дедушкой или бабушкой, если дедушка или бабушка являлись опекунами не менее трех лет.

2. Заявитель должен иметь регистрация по месту жительства или пребывания в Екатеринбурге

3. Обратиться за выплатой нужно в течение календарного года со дня гибели военнослужащего.

В заявлении нужно указать степень родства с погибшим военнослужащим, реквизиты счета. Также нужно предъявить паспорт, документ, подтверждающий факт гибели военнослужащего в ходе СВО, документ, подтверждающий прохождение военной службы по мобилизации, документы, подтверждающие родство с военнослужащим.

Информация о выплатах участникам специальной военной операции в Екатеринбурге и Свердловской области – по ссылке.

Постановление подписал Глава города Алексей Орлов. Фото: официальный сайт администрации Екатеринбурга

Постановление подписал Глава города Алексей Орлов. Фото: официальный сайт администрации Екатеринбурга

Фото: официальный сайт администрации Екатеринбурга

Фото: официальный сайт администрации Екатеринбурга

Фото: официальный сайт администрации Екатеринбурга

Фото: официальный сайт администрации Екатеринбурга

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