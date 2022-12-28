В Екатеринбурге решила уволиться директор лицея №12, в котором случился скандал из-за танца старшеклассников

Любовь Кулева отметила, что она уходит на пенсию Фото: лицей12.екатеринбург.рф

Похоже, что в Лицее №12 Екатеринбурга вскоре все-таки сменится руководитель. Как стало известно «КП-Екатеринбург», директор Любовь Кулева решила покинуть эту должность. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе администрации Екатеринбурга. Также эту новость прокомментировала и сама Любовь Михайловна.

- Наступил момент. Миллионы людей уходят на пенсию, а я 56 лет отдала образованию, - подтвердила «КП-Екатеринбург» Любовь Кулева.

Любовь Михайловну знают тысячи жителей Екатеринбурга. В стенах школы она воспитала несколько поколений уральцев. Более того, лицей №12 сейчас считается образцовым. И когда в начале лета случился скандал с неоднозначным танцем старшеклассников, родители учеников организовали сбор подписей, чтобы защитить директора от потенциального увольнения.

Летом под стенами школы родители собирали подписи в защиту директора Фото: Олег ГАЛИМОВ

Шум тогда поднялся на всю Россию. На ежегодном внутреннем школьном конкурсе «Танцевальная галактика» парни, уже почти выпускники, исполнили танец, пародирующий современную эстраду. Но некоторым танец показался неоднозначным. Телеведущий Владимир Соловьев в эфире своей программы так вообще обрушился с критикой.

Впоследствии в школе провели служебное расследование. Директора Любовь Кулеву в итоге увольнять не стали, но заместителя директора по воспитательной работе, проработавшую в школе 35 лет и занимавшуюся преподаванием музыки в итоге понизили в должности.