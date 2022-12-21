«Уралэлектромедь» признали организацией высокой социальной эффективности

Фото: пресс-служба УГМК

АО «Уралэлектромедь» стало победителем регионального этапа конкурса «Всероссийская организация высокой социальной эффективности» по итогам 2021 года. Предприятие заняло первое место в номинации «За создание и развитие рабочих мест», второе – в номинациях «За сокращение производственного травматизма и профзаболеваний», «За развитие кадрового потенциала» и «За развитие социального партнерства». Третье место - «За вклад социальных инвестиций и благотворительность» и «За формирование здорового образа жизни».

Высокая оценка деятельности предприятия в области развития рабочих мест – это результат комплексной работы всех служб АО «Уралэлектромедь», где внедряются наукоемкие технологии, используются современные способы и инструменты для получения качественной продукции, проводится постоянное обучение кадров по программам профессионального образования.

Фото: пресс-служба УГМК

Кроме того, АО «Уралэлектромедь» активно реализует программы в сфере охраны труда и промышленной безопасности, внутрикорпоративной политики, формировании здорового образа жизни, развития социального партнерства в городах присутствия.

Достижению высокой эффективности в решении социальных задач и развитии социального партнерства способствует и действующий на предприятии коллективный договор, который неоднократно признавался лучшим в отрасли. Уровень заработной платы на предприятии один из самых высоких среди промышленных муниципальных организаций, а действующий пакет социальных гарантий дает работникам дополнительную социальную защиту.

АО «Уралэлектромедь» ведет свою деятельность на территории трех городских округов Свердловской области: Верхняя Пышма, Кировград и поселок Верх-Нейвинский. Ежегодно завод подтверждает статус градообразующего предприятия. Поэтому большое значение руководство придает решению социальных вопросов этих территорий, принимая участие в программах комплексного развития.