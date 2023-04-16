Крестный ход с иконой из космоса, тысячи раз облетевшей Землю, прошел в Екатеринбурге

Олег Артемьев передал икону, побывавшую на орбите, часовне Святой Екатерины в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в Пасхальном крестном ходе космонавт-испытатель Олег Артемьев. Он трижды был в космических экспедициях, провел на орбите 560 дней и восемь раз выходил в открытый космос. На шесть месяцев Олег Артемьев взял с собой на орбиту икону Святой Екатерины, а сегодня в знаменательный для православных верующих день прошел с ней по Екатеринбургу.

Икону пронесли по главным улицам Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

- С этой иконой святой Екатерины Олег Артемьев несколько тысяч раз облетел вокруг Земли за шесть месяцев. Она была у него в космической келье, она практически выходила в открытый космос, и это такое было благословение для тех, кто находился на орбите, для наших соотечественников и для иностранных граждан. Никаких происшествий не происходило по благословению святой великомученицы Екатерины, - рассказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Олега Артемьева наградили медалью святой великомученицы Екатерины Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время Пасхального крестного хода Олега Артемьева наградили медалью святой великомученицы Екатерины. А в завершении шествия космонавт Олег Артемьев передал икону часовне Святой Екатерины, построенной 25 лет назад. Теперь икона будет храниться в самом центре столицы Урала.

Барабанщики отбивали ритм, создавая темп движения колонне Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пасхальном крестном ходе в Екатеринбурге приняли участие около пяти тысяч верующих. Он начался в 16:00 от Свято-Троицкого кафедрального собора, затем колонна двинулась по улицам главным улицам города. Завершилось шествие у Храма-на-Крови.

В крестном ходе приняло участие 4700 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В крестном ходе принимали участие, как дети, так и взрослые Фото: Алексей БУЛАТОВ

Крестный ход возглавлял митрополит Екатеринбургской епархии Евгений Кульберг (на фото в центре) Фото: Алексей БУЛАТОВ

Крестный ход возглавлял митрополит Екатеринбургской епархии Евгений Кульберг. Его сопровождали священнослужители, несшие Благодатный огонь из Иерусалима. Святыню доставили в Екатеринбург в ночь на 16 апреля.

Еще больше ярких фото с крестного хода вы можете найти тут.

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