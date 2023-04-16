Один погиб, у второго травмы: в Екатеринбурге в смертельном ДТП столкнулись BMW и Hyundai Solaris

Водитель Hyundai Solaris вылетел на встречу и столкнулся с BMW. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге 15 апреля в смертельном ДТП погиб 30-летний водитель Hyundai Solaris. Мужчина выехал на встречную полосу на улице Лучистая в микрорайоне Солнечный и врезался в BMW.

- В результате ДТП водитель автомобиля Hyundai Solaris мужчина 1993 года рождения скончался на месте. Водитель автомобиля BMW с тяжелыми травмами доставлен в лечебное учреждение, - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. По факту смертельной аварии проводится расследование.

Напомним, похожее ДТП произошло 15 апреля в в ДТП на Серовском тракте. В нем пострадали полуторогодовалый мальчик и его мама. 52-летняя женщина за рулем Hyundai Solaris при перестроении с правой полосы на левую не пропустила Volkswagen Touareg и врезалась в него.

-Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает не торопиться совершать необдуманные маневры, быть внимательными при выезде на полосу встречного движения. Помнить, что необдуманные действия могут стоить жизни вам и окружающим вас людей, - добавили в ведомстве.

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