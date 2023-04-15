На Урале подросток провалился под лед

Школьника передали медикам. Фото: скриншот видео "Краснотурьинск LIVE" во "Вконтакте"

В Краснотурьинске под лед провалился мальчик. Инцидент случился 15 апреля на городской набережной. Очевидцы сообщили, что самостоятельно 12-летний школьник не смог выбраться.

- На акватории Краснотурьинского водохранилища под лед провалился несовершеннолетний 2011 года рождения. Помощь была оказана очевидцами, доставлен на берег и передан бригаде скорой медицинской помощи, - прокомментировали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Момент ЧП, а также спасение подростка попало на видео. На записи видно, как к набережной съехались несколько машин МЧС, а также бригады скорой помощи, которые оказали помощь школьнику. Подробности происшествия при которых мальчик провалился под лед, на данный момент неизвестны.

Это уже далеко не первый случай подобного ЧП в Свердловской области. Еще в начале апреля, когда на Урале установилась стабильная плюсовая температура, за сутки спасли на акваториях 33 человека.

Первый случай произошел на Верх-Исетском пруду. Там под лед провалились три человека. Двух с помощью спинального щита и спасательной веревки вытащили спасатели, еще одного спасли до прибытия МЧС очевидцы.

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