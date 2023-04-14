В Нижнем Тагиле патрульный, в машине которого погиб задержанный, написал на умершего заявление

В результате СК после опросов свидетелей и жены погибшего отказал в возбуждении уголовного дела. Фото: Фото: Юлия Шамрина

В Нижнем Тагиле история с местным жителем Сергеем Шамриным, который погиб в машине ППС, случился неожиданный поворот. Как оказалось, после инцидента патрульный Максим Онучин обратился в Следственный комитет, чтобы на умершего возбудили уголовное дело.

- Поводом для такого обращения стало то, что якобы до задержания Сергей Шамрин выражался нецензурной бранью. Заявление он написал через 17 дней трагедии. При этом второй обвиняемый сержант Павел Горшков от дачи пояснений по этому эпизоду отказался, - рассказал «КП-Екатеринбург» адвокат Алексей Бушмаков.

В результате СК после опросов свидетелей и жены погибшего отказал в возбуждении уголовного дела.

Полицейским предъявили обвинении в превышении должностных полномочий Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее стало известно, что скончался главный свидетель по делу о гибели жителя Нижнего Тагила Сергея Шамрина в полицейской машине. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала мать мужчины.

- Его не стало 18 марта. В 17:00 он вышел из дома, а в 23:00 ко мне пришли сотрудники похоронной службы и показали фото. На нем труп моего сына. Тело нашли в местном общежитии. Причина смерти неизвестна, - рассказала мама мужчины.

Напомним, 29 января полицейские погрузили задержанного Сергея Шамрина в отсек патрульной машины головой вниз, а когда довезли до отделения, мужчина был без сознания. Спасти уральца так и не удалось. Причиной смерти стал перелом шеи.

Патрульным предъявили обвинения по статье 286 УК «Превышение должностных полномочий». Им грозит до 10 лет лишения свободы.