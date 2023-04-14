На Урале у многодетной семьи забрали последнюю приемную дочку

У Виктории и ее мужа трое родных детей. Фото: соцсети Виктории Земляной

Последнего приемного ребенка забрали у семьи Земляных из поселка Белоярский Свердловской области. Напомним, что у семьи трое кровных, а также было пять приемных детей. Их начали изымать из семьи 31 августа 2022 года, после жалобы директору школы от старшей приемной дочки.

По словам мамы, девочке ограничили использование гаджетом, после чего ребенок попросился обратно в детский дом. Родителей лишили прав на приемных детей, пока глава семейства был на спецоперации. Следом за старшей, силой забрали ее брата, которого, как уверяет Виктория, подговорила старшая сестра. Еще двоих приемных детей, органы опеки забрали в социально-реабилитационный центр прямо со школьного крыльца.

Последняя приемная девочка до этого момента жила в семье и мама добилась, чтобы ее не изымали. Мама рассказывала, как дочка сбежала от соцработников, которые хотели силой забрать ее в детский дом.

Виктория уверяет, что детей она не обижала и не запирала на цокольном этаже. Фото: предоставила Виктория Земляная

Однако 13 апреля, по словам мамы, ее все же изъяли после прошедшего судебного заседания.

- Изъятые дети написали объяснения в суд, что жить в семье не хотят. Якобы их избивали и закрывали в подвале в качестве наказания. Мы с мужем подавали апелляцию, чтобы вернуть ребят. В областном суде выслушивали преимущественно сторону опеки. По их мнению, я нарочно учила детей убегать от сотрудников, заставляла их прятаться на крыше. Наши ходатайства о том, чтобы вернуть детей отменили. А на меня повесили подозрения в уголовных преступлениях. В суде сказали, что я жестоко наказывала детей и приняли решение, что последняя дочка в опасности, - рассказала «КП-Екатеринбург» многодетная мама Виктория Земляная.

Теперь, как рассказала Виктория Земляная, изъятый ребенок живет в изоляторе с сестрой. Средства связи у девочки также забрали.

- Ребенку однозначно будет тяжело. Мы успели попрощаться с дочкой, подготовиться к изъятию. Это будет испытание для девочки. С начала всей истории расследуется несколько эпизодов. Меня пытаются привлечь за то, что два года назад одного ребенка укусила собака. Второй эпизод, что я якобы их оставила на холоде чуть ли не голыми. Еще расследуется моя причастность к тому, что я избивала по спине старшую приемную дочь, будучи за рулем, - продолжает Виктория.

Так выглядит тот самый подвал в доме Земляных. Фото: предоставила Виктория Земляная

По мнению Виктории, детей могли заставить сами работники написать такие объяснительные.

- Мы не виделись с сыновьями с осени. Когда их забирали, то дети говорили, что в детский дом не хотят. Считаю, что их могли шантажировать сотрудники. Тем более, у детей ОВЗ, им могли внушить, что угодно и заставить отказаться от семьи, - уверяет Виктория Земляная. – В нашем отапливаемом подвале находятся спортзал, баня. В дефектологии есть понятие таймаута, изоляции. И у меня с детьми была договоренность, что если эмоции берут верх – то они идут успокаиваться. Могут побить грушу в спортзале, порезать бумагу и так далее. Я не запирала в нем детей, они ходили туда по своему желанию. В день изъятия ребенка сотрудники также видели, как он выглядит.

Виктория признается, что разлука была ударом для всей семьи. Теперь супруги будут доказывать, что детей они не наказывали и жестоких методов воспитания не применяли.

Свердловский областной суд прокомментировал ситуацию с прекращением договора опеки с Викторией Земляной.

- По итогам апелляционного рассмотрения судебная коллегия по гражданским делам частично удовлетворила жалобу представителя Управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области №10. Было вынесено новое решение по иску в части опекунства над 14-летней дочкой, - сообщает пресс-служба Свердловского областного суда. - Приказ органа опеки о прекращении опеки (попечительства) в отношении пятерых несовершеннолетних, опекаемых Земляной, признан законным. На женщину возложена обязанность незамедлительно передать несовершеннолетнюю органу опеки.

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