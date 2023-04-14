Вице-мэр Екатеринбурга: снег убрали вовремя, грязи стало меньше

Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов ответил на вопросы журналистов о благоустройстве и общественном транспорте в городе Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Комсомолка» узнала у заместителя главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии, откуда в городе грязь. Публикуем избранные цитаты.

ПРО РЕМОНТ ДОРОГ

- Примерно 30-40 километров дорог мы ремонтируем каждый год. Но надо понимать, что протяженность улично-дорожной сети у нас – 1,5 тысячи километров. К сожалению, сумма финансирования в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» и в рамках областной программы на ремонт дорог всегда примерно одинаковая. А стоимость материалов и работ меняется из-за инфляции. Надеюсь, в этом году дополнительные деньги в Екатеринбург придут, и мы будем этим активно заниматься.

Кстати, я много читал в прессе, что люди жалуются, что на дорогах продолжается заброска ям. Объясняю: это временная необходимость и мы это понимаем. Мы такой работой занимаемся силами ДЭУ. Асфальтовые заводы уже начали работать. Как только позволит погода, мы полноценно будем действовать в рамках нацпроекта.

Около часа Алексей Бубнов отвечал на вопросы журналистов Фото: администрация Екатеринбурга

ПРО УБОРКУ ГОРОДА

- В этом году мы вовремя вывезли снег, подтоплений не было. За счет этого стало меньше грязи. Зато горожане жалуются на пыль. Она в основном выносится со строительных площадок, с газонов и от шипованных шин.

О ГРЯЗЕМЕСАХ

- Что делать с теми, кто паркуется на газонах? Ограждениями эту проблему не решить. К тому же они достаточно дорогие по содержанию и портят вид города. Их надо мыть и красить. У нас есть возможность по фото- видеофиксации штрафовать людей, которые ставят машины на газонах. Эта работа возможна в автоматическом режиме. Поэтому мы будем двигаться в этом направлении. Но для этого надо оцифровать все газоны. Это большая и дорогостоящая работа.

В будущем, возможно, автомобилистов начнут штрафовать за парковку на газонах Фото: Алексей БУЛАТОВ

ШТРАФ ЗА ЭКСРЕМЕНТЫ И ОКУРКИ

Что касается владельцев собак, которые не убирают за своими питомцами, то да, можно штрафовать. Но кто это будет делать. Чтобы выписать штраф, нужно, чтобы гражданин показал паспорт. А у нас такие полномочия есть только у сотрудников полиции, либо Росгвардии.

Про тех, кто выкидывает окурки, скажу, что - это инициатива федерального законодательства. Видеофиксация позволяет за выброшенный окурок оштрафовать человека. Будем работать над этим.

ПРО СТАРЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

- Троллейбусы и трамваи в городе надо менять. У нас порядка 200 с лишним троллейбусов и столько же трамваев. Автобусы у нас неплохие. Автобусный парк у нас уже обновлен.

По словам заместителя главы города, все старые трамваи и троллейбусы в Екатеринбурге надо будет заменить Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРО НЕХВАТКУ КОНДУКТОРОВ И ВОДИТЕЛЕЙ

- Привлекательность работы определяется уровнем зарплаты. Мы в марте на рубль увеличили тариф на проезд в общественном транспорте. Он направлен на увеличение заработной платы. Пока динамику отслеживаем. К началу июня сможем сказать, как это подействовало. Думаю, по рублю будем увеличивать тариф ежегодно, пусть это и непопулярная мера.

ПРО ХАМСТВО ВОДИТЕЛЕЙ И КОНДУКТОРОВ

- Можно, наверное, организовать курсы вежливости. К сожалению, случаи хамства бывают, но они не носят массового характера. От лица коллег приношу извинения горожанам за хамство. Будем продолжать работу по воспитанию, в том числе и водителей. Но и со стороны пассажиров тоже бывают некоторые эксцессы.

Снег в этом году вывозили вовремя, отмечает Алексей Бубнов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

О ТОПОЛЯХ

- Очень большое противодействие идет со стороны самих горожан при смене деревьев. Некоторые чуть ли не как личное оскорбление воспринимают замену одного дерева другим. Взяли, спилили тополя, высадили маленькие деревья. Люди говорят: «Когда они вырастут, меня уже в живых не будет! Оставьте все как есть». Надо объяснять людям для чего это делается, в том числе через СМИ.