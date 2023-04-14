Помощник Президента РФ Игорь Левитин принял участие в церемонии открытия Дворца водных видов спорта в Екатеринбурге

В рамках мероприятия участники увидели стройплощадку будущего университетского кампуса. Фото: пресс-служба "Синара-Девелопмент"

В Екатеринбурге состоялось торжественное открытие Дворца водных видов спорта, возведенного в районе Новокольцовский в рамках подготовки к Международному фестивалю университетского спорта. Генеральным подрядчиком строительства объектов спортивной деревни является дивизиональный холдинг Группы Синара - компания «Синара-Девелопмент».

Фото: пресс-служба "Синара-Девелопмент"

В церемонии 13 апреля 2023 года приняли участие помощник Президента РФ, первый вице-президент Олимпийского комитета России Игорь Левитин, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров, генеральный директор Группы Синара Михаил Ходоровский, руководители всероссийских федераций по водным видам спорта Станислав Дружинин, Владимир Сальников, Ольга Брусникина, Евгений Шаронов, олимпийские чемпионы по плаванию Александр Попов и прыжкам в воду Илья Захаров, шестикратный чемпион мира по плаванию Юрий Прилуков.

Фото: пресс-служба "Синара-Девелопмент"

Вниманию гостей представили тренировочный, прыжковый и демонстрационный бассейны. О параметрах чаш и технологиях, которые применялись при строительстве объекта, рассказал генеральный директор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев:

«Общая площадь Дворца водных видов спорта составляет более 61 тысячи кв.м. В комплексе размещено четыре бассейна, три из которых профессиональные. Демонстрационный и тренировочный имеют олимпийские размеры (52,5*25 м). Прыжковый оснащен 12 трамплинами и 4 вышками. Общий объем бассейнов составляет 11 тысяч кубометров воды. После проведения Международного фестиваля университетского спорта Дворец водных видов спорта – самый современный плавательный комплекс в стране – станет доступным для горожан».

Фото: пресс-служба "Синара-Девелопмент"

В рамках мероприятия участники увидели стройплощадку будущего университетского кампуса, также расположенную в районе Новокольцовский. Кампус, который возводится в рамках национального проекта «Наука и университеты», предусматривает возведение к концу 2025 года учебных корпусов для двух институтов УрФУ и комплекса зданий университетского лицея.

Кроме того, состоялась встреча Игоря Левитина и Евгения Куйвашева с руководителями подрядных организаций, принимавших участие в возведении и технологическом подключении Дворца. Компания «Синара-Девелопмент» привлекла для реализации проекта 38 подрядчиков. Игорь Левитин поблагодарил строителей за профессиональную работу. «Это объект Свердловской области, но это — достояние всей России. Открыт Дворец мирового уровня для всех водных видов спорта, что подтвердили олимпийские чемпионы. Я уверен, что Международный фестиваль университетского спорта, который мы все ждём, покажет, что Россия может строить подобные объекты и эксплуатировать их», — подчеркнул Игорь Левитин.

Фото: пресс-служба "Синара-Девелопмент"

Ещё до фестиваля здесь пройдут два тестовых мероприятия: Чемпионат России по прыжкам в воду и Кубок Свердловской области по плаванию. Уже на осень запланировано несколько соревнований окружного значения.

По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, во Дворце будут созданы собственные направления спортивной подготовки по плаванию, синхронному плаванию, прыжкам в воду. Здесь будут тренироваться спортсмены-члены сборной команды области и страны. «Сам Дворец водных видов спорта предусматривает не только проведение соревнований и тренировок, но и, безусловно, доступ для всех желающих поплавать. Любителей плавания у нас достаточно, мы знаем, как у нас загружены бассейны Екатеринбурга, они полные. Безусловно, после того, как пройдут тестовые соревнования, главные соревнования, будет разработана система, по которой будут предусмотрены формы бесплатного и платного доступа для всех», — сказал Евгений Куйвашев.

Фото: пресс-служба "Синара-Девелопмент"

Михаил Ходоровский отметил, что у Группы Синара накоплен значительный опыт по строительству уникальных объектов, ставших знаковыми для города – это Екатеринбург Арена, выставочный комплекс Екатеринбург-ЭКСПО с конгресс-центром, Синара Центр.

«Безусловно, Дворец водных видов спорта не был простым объектом – это сложнейшее с инженерной точки зрения сооружение, возведение которого потребовало слаженной работы специалистов «Синара-Девелопмент» и привлеченных подрядчиков, а турбулентные экономические условия вынуждали искать и находить новые решения. Тем не менее госконтракт выполнен в срок, в бассейнах установлено самое современное оборудование, и Дворец готов принимать как профессиональных спортсменов, так и всех любителей водных видов спорта. Мы на финальной стадии сдачи и других объектов деревни Международного фестиваля университетского спорта: общежитий, общественного и медицинского центров. Проделана огромная работа по созданию комфортной среды и современной инфраструктуры в новом районе Екатеринбурга», - сказал генеральный директор Группы Синара Михаил Ходоровский.