Стелу «Город трудовой доблести» высотой 42 метра откроют в центре Екатеринбурга в конце июня

Стела высотой достигает 42 метра Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце июня в центре Екатеринбурга установят стелу «Город трудовой доблести» высотой 42 метра. Она будет расположена возле ККТ «Космос» на углу улиц Николая Никонова и Царской. По словам главы города Алексея Орлова, открытие приурочено к празднованию 300-летия уральской столицы и запланировано на конец июня 2023 года.

На стеле будет мультимедийный экран Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Работы идут с небольшим опережением графика. Мы предполагаем, что этот знаковый для города объект в начале июня пройдет тестовые испытания, потому что на стеле будет мультимедийный экран, и 22 или 23 июня откроется в рамках проведения в городе форума «Городок трудовой доблести» мы будем открывать этот объект, - рассказал Алексей Орлов.

Строительные работы планируется завершить к концу июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как рассказал градоначальник, стела будет облицована кортеновской сталью (сталь, устойчивая к атмосферной коррозии, Прим. Ред.). Помимо мультимедийного экрана на ней установят указ президента о присвоении городу звания трудовой доблести и герб Екатеринбурга.

Стелу установят к 300-летию Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

- На сегодня это самая высокая стела среди всех, которые установлены в других городах со званием – 42 метра. Такую высоту решили сделать, потому что в 1942 году была завершена операция по эвакуации всех промышленных предприятий. Они снова заработали и начали поставлять на фронт очень нужную продукцию, - рассказывает мэр Екатеринбурга.

Вокруг стелы выстроят цветущий сквер. Напомним, президент РФ Владимир Путин присвоил Екатеринбургу звание «Город трудовой доблести» летом 2020 года.