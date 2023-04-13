Уральский банк «Точка» выставили на торги за 22 миллиарда рублей: как это отразится на клиентах

На клиентах продажа банка не отразится Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Банк «Траст» выставил на открытые торги 90,01% акций уральского банка для физических и юридических лиц «Точка». Эту информацию «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе банка «Точка».

Подробности нашему изданию рассказали в банке «Траст». В лот вошли помимо акционерного общества «Точка» дочерние компании, включая уральский банк. Общая стоимость лота составила 22,7 миллиарда рублей.

Торги на повышение проведут 26 июня 2023 года на электронной торговой площадке «Фабрикант», все необходимые материалы для ознакомления на ней уже размещены. Капитал «Точки» составляет 3,6 миллиарда рублей. Об этом «КП-Екатеринбург» в пресс-службе банка «Траст».

«Точка» является цифровым банком, представляющим финансовые и нефинансовые услуги предпринимателям и предприятиям. В феврале 2023 года у банка появилась лицензия на работу с рублями, валютой и привлечение вкладов физических лиц, которую финансовая организация может осуществлять без участия банков-партнеров.

Информация о продаже опубликована на площадке для торгов

Сейчас у банка «Точка» 400 тысяч активных клиентов. Их вкладам ничего не угрожает, также работают карты.

- Это никак не влияет на работу банка и обслуживание клиентов, - уточнили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе банка «Траст».

Один из клиентов банка «Точка» в Екатеринбурге Александр подтвердил нашему изданию, что его счет работает, как обычно.

- Сообщение о продаже банка «Точка» узнал из новостей. Но на работу карты и счета это не повлияло, все работает в обычном режиме, - говорит клиент «Точки».

Отметим, что по итогам 2022 года чистая прибыль АО «Точка» составила 6,2 миллиарда рублей, это на 40% выше плана, за первый два месяца 2023 года прибыль акционерного общества составила 1,1 миллиарда рублей. Услуги банка представлены в 700 городах, в 22 из которых у банка есть штаб-квартиры. Центральной подразделение находится в Екатеринбурге.

- Несмотря на высокую турбулентность в экономике, банк закончил прошлый год с прибылью и продолжает демонстрировать положительную динамику, в том числе наращивая комиссионный доход. При этом универсальная лицензия позволяет «Точке» работать и с физлицами, что дает обширные возможности для развития бизнеса, - президент-председатель правления банка непрофильных активов «Траст» Александр Соколов.