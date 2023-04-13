В Березовском пьяный мужчина выпал с шестого этажа и выжил

Мужчину спасают в отделении реанимации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском 13 апреля в доме на Театральной, 22 мужчина выпал с шестого этажа. Как сообщают очевидцы, пострадавший выжил, прибывшие на место медики госпитализировали его. Видео опубликовано в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Сила Березовского в людях».

Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил «КП-Екатеринбург» произошедший инцидент. Полицейские уже установили личность пострадавшего мужчины. Им оказался ранее судимый березовчанин по имени Александр 1989 года рождения.

- Гражданин, о котором идет речь, буквально накануне снял в этом ломе квартиру. Она сдается посуточно. В квартиру они пришли вдвоем с другим мужчиной. При себе имели пакет с продуктами и спиртным. Спустя время его компаньон покинул дом, - рассказал «КП-Екатеринбург» Валерий Горелых. - По предварительным данным, оставшийся внутри мужчина не смог открыть дверь, чтобы выйти из квартиры. Об этом свидетельствует погнутый ключ в замочной скважине. Мужчина имел судимости по статье 158 «Кража», а также по 166 статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» УК РФ. Сыщики устанавливают точные обстоятельства произошедшего

По словам полицейских, пострадавший мужчина - местный житель. Фото: скриншот видео

Также полковник Горелых добавил, что в настоящее время мужчина находится в реанимации Березовского, где врачи спасают его жизнь.

Ранее, в Екатеринбурге медики спасали молодого парня, который упал на рельсы в метро Екатеринбурга. Инцидент приостановил сообщение между станциями, а пассажиров попросили покинуть метро. Молодой человек успел сообщить полицейским, что его зовут Максим и ему 18 лет. Бригада реанимации экстренно увезла пострадавшего с места происшествия.

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