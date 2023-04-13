В Екатеринбурге стоимость проезда будут ежегодно повышать на рубль

Проезд в 2024 году снова повысят Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге каждый год будут повышать стоимость проезда в общественном транспорте на один рубль. Эта мера позволит постепенно повышать заработную плату водителям и кондукторам, и, соответственно, постепенно сокращать дефицит кадров, который сейчас очень большой. Об этом на встрече с журналистами нескольких изданий рассказал заместитель главы Екатеринбурга по вопросам транспорта и благоустройства Алексей Бубнов.

- Мы на рубль поменяли тариф. Эти средства направят на увеличение зарплаты. Думаю, по рублю будем увеличивать тариф ежегодно, пусть это и непопулярная мера. Пока динамика изменения ситуации с дефицитом кадров и из-за повышения зарплаты ещё не видна, - рассказал Алексей Бубнов.

Напомним, что в феврале 2023 году в общественном транспорте Екатеринбурга повысили стоимость проезда с 32 до 33 рублей. При этом, с 1 апреля тариф на проезд по ЕКАРТе для некоторых категорий стал меньше. Так, например, тариф для школьников на четыре вида транспорта снизился с 1500 до 1100 рублей в месяц.

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