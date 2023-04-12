На уральской трассе инспектор ДПС попал под колеса машины, которую он пытался остановить

Автоинспектор решил остановить для проверки документов водителей двух отечественных легковушек Фото: Алексей БУЛАТОВ

На уральской трассе под Заречным 33-летний инспектор ДПС попал под колеса машины, которую он пытался остановить. Инцидент произошел днем 9 апреля на 32 километре федеральной трассы «Екатеринбург – Тюмень».

Как оказалось, автоинспектор решил остановить для проверки документов водителей двух отечественных легковушек, причем одна из них была на буксире: «десятка» тащила на тросе «девятку», в салонах находились двое мужчин 40 и 51 лет соответственно.

- Старший лейтенант подал сигнал об остановке ВА3-21102, водитель затормозил, при этом мужчина за рулем ВА3-21093 начал перестроение на крайнюю левую полосу движения, чтобы не столкнуться с буксировщиком. В результате чего произошел занос автомобиля, который отбросило на инспектора, - уточнили в УГИБДД по Свердловской области.

Полицейского с места происшествия доставили в ГКБ № 36 в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полицейского с места происшествия доставили в ГКБ № 36 в Екатеринбурге, там у него диагностировали ушиб ноги.

- При оформлении ДТП у 51-летнего водителя были выявлены признаки алкогольного опьянения: запах алкоголя изо рта, нарушение речи, в связи с чем, было проведено освидетельствование на состояние опьянения, опьянение установлено 0,901 мг/л, - уточнили в Госавтоинспекциии.

А у второго мужчины были права, которые числились в розыске. Теперь обоим нарушителям грозят крупные штрафы.

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