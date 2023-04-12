В Екатеринбурге с дорогих иномарок массово срезают зеркала

Зеркала на машине срезали в ночь на 12 апреля. Фото: предоставлено владельцами автомобиля

В Екатеринбурге орудует банда автоворов, которые «раздевают» автомобили. Преимущественно злоумышленники срезают зеркала у дорогих иномарок.

- Этой ночью у моего мужа срезали зеркала у автомобиля Nissan Qashqai в такое время, когда не слышно, не видно. Думаем, что это было в промежутке между 03:00 до 05:00. Срезали аккуратно, сигнализация не сработала. Мы решили обратиться в полицию. Заявление приняли и сказали, что мы с подобным далеко не первые: восемь заявлений поступило в полицию только на Новой Сортировке, - рассказывает жена пострадавшего водителя Ольга.

Зеркала срезали так, что не сработала сигнализация. Фото: предоставлено владельцами автомобиля

Ольга с мужем живут на улице Автомагистральная, машину оставляли во дворе, где нет камер. Видеонаблюдение ведется через систему домофона, но, как выяснилось позже, только в режиме онлайн, рассказывает Ольга. Из-за этого посмотреть видеозаписи стало невозможно.

- Мы думаем, что сделано это все под какой-то заказ, одно зеркало в разборе стоит около 20 тысяч рублей, а их сняли сразу два, да еще и так ювелирно. Муж в полиции просидел около трех часов, чтобы специалист оценил ущерб, - говорит Ольга.

У машины срезали оба зеркала. Фото: предоставлено владельцами автомобиля

Ольга рассказывает, что по их собственным наблюдением, в других районах чуть ранее была охота за автомобильными фарами.

- Сейчас, видимо, требуются зеркала, особенно с датчиками движения, - говорит жительница Сортировки. - Владельцам машин не стоит оставлять машину во дворе просто так. Лучше ставить в гараж или на стоянку.

В полиции подтвердили инцидент и проводят проверку.

- По всем заявлениям о хищении автодеталей полицией проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия. Лица, причастные к данным противоправным действиям, устанавливаются, - подтвердили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ГУ МВД по Екатеринбургу.

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